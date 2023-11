Otra violación grupal, que le saldrá casi gratis a los malos

Se ha producido una nueva violación grupal. Esta vez, ha sido en Dolores (Alicante); la víctima tiene 15 años y ‘la manada’ estaba compuesta por cinco jóvenes menores de edad (entre 15 y 17 años). Todos ya han sido enviados a centros de internamiento tras pasar por la Fiscalía.

Podremos hablar de muchas cosas a partir de ahora. Del acceso al porno a edades muy tempranas; de la dificultad de crecer en el seno de familias desestructuradas; de la nacionalidad de los violadores (sí, todavía existen personas que quieren pensar que los delitos sexuales son cosa de “moros malos”); de la falta de una cultura sexual que logre hacer pensar a los jóvenes que la mujer no es una cosa y que el sexo no puede ser forzado porque eso provoca sufrimiento en la víctima, un sufrimiento insoportable que le acompañará toda su vida. Podremos hablar de muchas cosas, aunque no debemos olvidar una de las principales.

Hace unos meses, en Madrid, se desató una violencia desmesurada entre bandas de jóvenes. La policía tuvo que identificar a muchos implicados y lo que me llamó la atención poderosamente fue que los menores de edad siempre preguntaban a la policía si era verdad que eso no iba a contar, y decían que a ellos se lo habían dicho. Uno de esos menores (13 años) quiso dejar bien claro que le tenían que enviar a casa de inmediato por su edad y que le dejaran en paz.

Y es que una de las razones por la que los menores cometen delitos es por lo poco que les puede ocurrir al hacerlo. A un menor de 14 años no se le puede ni siquiera imputar y eso, sencillamente, no puede ser.

En esta violación grupal, con la que se ha destrozado la vida a una cría de 15 años, han intervenido sujetos de 17 años. ¿Alguien cree que un chaval de 17 años no sabe lo que hace? Si me apuran, los de 15 años también saben más que bien el daño que provocan. Y dejar en la calle a estos elementos al poco tiempo de cometer el delito, tras aprender todo lo malo que se puede aprender en un centro de internamiento, es un peligro para la sociedad. Si son españoles, si son marroquíes o peruanos, estos elementos son un verdadero peligro. Por otra parte, si una violación grupal se pagará con 10 años de trabajos forzados, sin reducción posible de pena a pesar de ser menor ¿lo harían con tanta alegría? Ya les digo yo que no. Tampoco endurecer las penas acaba con los delitos, pero de eso a la casi impunidad hay trecho enorme.

El problema de los menores que cometen delitos, o lo que es lo mismo la ley del menor vigente en este momento, debería revisarse con urgencia. En lugar de tanta amnistía y tanta basura ideológica, alguien debería pensar en los problemas que nos afectan a todos los españoles y no a la clase política.

Yo creo que ya está bien de hacer el idiota con los impuestos de los demás.