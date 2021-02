Ayer, o antier –tanto da-, se celebraba el día contra el cáncer. Ya saben esa moda de señalar con algo cada día del calendario, como si cada uno no tuviera ya su cruz y esa lucha, la de contra el cáncer y otras tantas, no fuera cotidiana. Pero el caso es que he reparado en que de ayer a hoy ha muerto mucha gente que no tenía cáncer. Mucha gente sana, o casi; joven, o casi, pero de la que nadie hubiera pensado a mediados de esta misma semana que iba a irse tan de súbito de este mundo. El Covid-19 se frota las manos a diario. Y tanta gente con cáncer sigue luchando, aferrándose a la vida a pesar de todo, asistiendo a las muertes de los otros cuando la esperable era la de ellos. Y solo por esa razón me parece que todos los días tienen más razones para celebrar la lucha contra el cáncer que cualquier jornada que elijamos. Lo dijo Sancho Panza en el lecho de muerte de su señor: “La mayor locura que puede hacer un hombre es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate ni otras manos le acaben que las de la melancolía”.

Esa sentencia del escudero de Don Quijote en el lecho de su propia cordura debe seguir guiándonos no solo individualmente, sino como sociedad, y en graves crisis como la que vivimos, más aún. Porque esta pandemia que nos ha caído encima es otro cáncer más, por si eran pocos. Se trata de un cáncer mucho más potente, mucho más veloz, que no solo da bocados a personas individualmente, sino a grupos, a colectivos, a montones de gente a las que les arranca un familiar, o tres, o su negocio de toda la vida, o su forma de vida y su risa inconfundible, sin miramientos. Solo por eso, por darnos perfectamente cuenta de esto, deberíamos convencernos de esta lucha contra el cáncer, contra este cáncer, a que nos debemos a diario, por nosotros, por los nuestros, por lo que más queremos, porque la mayor locura que puede hacer un hombre, y todos, es dejarse morir sin más ni más...