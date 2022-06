Otro debate más y no iríamos a votar

El primer debate a seis tuvo su interés, pero el de anoche fue distinto. Otro más y no iríamos a votar el domingo. El pescado está vendido y no creo que estos debates vayan a influir hasta el punto de que alguien que vota al PSOE, vaya a votar el domingo al PP o a Ciudadanos. Se avecina un gobierno PP-Vox, sobre todo porque Juanma Moreno estuvo anoche blandengue y no fue capaz de machacar a Espadas, que de nuevo parecía un mandado de Sánchez. Con los socialistas gobernando casi cuarenta años en Andalucía, dos presidentes condenados por corrupción y a la cola de casi todo, Moreno Bonilla se limitó a defenderse, cuando debió destrozar al que le puede quitar la presidencia el domingo, Espadas, no porque vaya a ser el más votado, que no será así, sino porque las izquierdas recuperan terreno mientras Macarena Olona está preocupada con la educación sexual de los niños -el olonanismo-, y Bolaños confiesa que el Papa Francisco es el ideólogo de Pedro Sánchez. A Juanma Moreno le falta gracejo andaluz y valor para machacar al contrario. Se empeñó en pretender que Espadas le reconociera que ha hecho algo bueno en la legislatura, cuando es evidente. ¿O es que necesita que la mediocre oposición lo reconozca? Las encuestas son unánimes: el Partido Popular va a ser el más votado el domingo, pero está claro que al final tendrá que echar mano de Vox para poder ser investido como presidente. Lo hará, no lo duden, como ocurrió en Castilla y León. A Espadas no le temblaría el pulso a la hora de pactar con todos los partidos comunistas, y no creo que sea menos malo que el hecho de que Moreno y Olona se puedan entender. Todo apunta a que ya lo han hablado. Debatir, lo que se dice debatir, es lo que intentó toda la noche Teresa Rodríguez, que iba vestida de vendedora de menta-poleo. Juan Marín no debatió, sacaba la porra y se liaba a zurriagazos con quien osara acorralar a Moreno, ganándose un puesto de guardaespaldas si, como parece, el domingo no lo votaran ni en su casa. Una lástima, porque creo que Andalucía lo necesita. Pero a quien de verdad necesita es a Moreno Bonilla, porque solo de pensar que pudieran volver los socialistas, sube la temperatura. Les vendrá bien un descanso, que se vayan de vacaciones sabiendo que podemos vivir sin ellos.