¿Otro Mayo del 68?

Se supone que el pasado día 5 hubo una huelga de tarjetas bancarias en solidaridad con las personas mayores a quienes los bancos les convierten la vida en una travesía aún más difícil de lo que ya es para cualquiera y en mayor medida para ellos si no se quieren o pueden adaptar a los tiempos salvajes y dictadores del mundo digital. Una de las frases más geniales del genial Karl Marx es aquella afirmando que no es la conciencia la que determina la vida sino que es la vida la que determina la conciencia. Marx erró en su alternativa a la sociedad capitalista pero en este asunto clavó el estoque hasta el fondo de nuestras conciencias, precisamente, hasta el fondo de nuestras contradicciones: por una parte mucha humanidad, mucha solidaridad, mucha tontería y fariseísmo bancario de servir al ciudadano y por otra ser esclavo de la tecnología para ahorrar costes, expulsar empleados y llenarles los bolsillos a las tecnológicas y de paso a la banca misma.

Esta es la sociedad que queremos cuando votamos o cuando nos comportamos habitualmente de maneras concretas y esto es lo que tenemos: lo que queremos, lo que nos merecemos. No sólo se acaba la banca de ventanilla, se acaba también la del cajero, ahora es banca online y Bizum, no transferencia, todo es una auténtica maravilla, para qué lo vamos a negar, pero tiene sus aspectos negativos sobre todo en este periodo de cambio e implantación masiva, cuando se hagan mayores las personas que ahora son jóvenes o más jóvenes y se han adaptado a la época, aparecerán nuevos inventos de los que abominarán y es que el humano sufre un desfase entre su evolución biológica y la cultural, la segunda va muy por delante de la primera, el cuerpo pide más sosiego y descanso, se va preparando en todos los sentidos para el viaje de ida y ahora de ligero de equipaje nada de nada, es que no te lo permiten.

Para finales de esta semana otra vez los mayores son protagonistas con las pensiones. Manifestación convocada con especial incidencia en las redes y en wasap. Esta vez sí que aprendemos tecnología para que no nos recorten y nos las suban, ¿eh? Pues hay que echarle bemoles a la banca digital porque como, por boca de Marx, he dicho que no es libre para decidir sino que decide por ella la vida-codicia, no va a cambiar y hará poco por los demás salvo sonreír y aplicar falsas moneas.

Lo relevante de estas protestas es que ya hay corrientes de jóvenes que se están sumando a las causas de sus padres y abuelos. Uy, esto es peligroso. Cuando más tembló el capital fue cuando en el mayo del 68 los estudiantes se unieron a los obreros y todos ellos estaban respaldados por eminentes intelectuales. En Francia, en Estados Unidos, en México... Las sociedades actuales aparecen totalmente atomizadas y cada uno va a lo suyo. Multitud de grupos y grupúsculos se dedican a tontear con señas de identidad propias como formas de vestir, palabras, conceptos, lenguajes en general y conductas violentas o no.

A primera vista esto levanta confusión pero no para el poder que usa y abusa de aquello tan viejo del divide y vencerás. El poder no tiene ya ni que molestarse demasiado para lograr esa división, basta con lanzar productos tecnológicos y marcas que se mitifican, ya la gente sola se entrega a ello. Sin embargo, si brota un misterioso virus de unión interestamental, intergeneracional, sin distinción de razas, condiciones, sexos ni nada, el mundo se pondría mucho más apasionante de lo que ya es.