P’a los sevillanos esaboríos

Empezando por Antonio Machado que dijo lo de “Sevilla sin sevillanos, la gran Sevilla”. Luego escribió La Saeta y un catalán le puso música para que la tocaran detrás de los pasos de Semana Santa hasta que ocurra lo que dijo su hermano, Manuel Machado: “Hasta que el pueblo las canta,/ las coplas, coplas no son,/ y cuando las canta el pueblo,/ ya nadie sabe el autor./ Tal es la gloria, Guillén,/ de los que escriben cantares:/ oír decir a la gente/ que no los ha escrito nadie./ Procura tú que tus coplas/ vayan al pueblo a parar,/ aunque dejen de ser tuyas/ para ser de los demás./ Que, al fundir el corazón/en el alma popular,/ lo que se pierde de nombre/ se gana de eternidad”. Grandes poetas, grandes pero esaboríos: uno por rojo, el otro por azul, dos colores: la pasión y la esperanza. Fueron, por encima de todo, hermanos.

Sigo con el esaborío de Luis Cernuda que en su obra cumbre, Ocnos, dedicada a Sevilla, no menciona ni una vez el nombre de su ciudad natal. A ver cuándo acaban de arreglar su casa con la de años que se ha llevado siendo una cristalería. Dicen que aquello va a ser un Museo de la Generación del 27. Cernuda no aparece en la foto del Ateneo, era muy joven, pero por allí andaba.

Prosigo con todos esos ilustrados afrancesados como Blanco White o Alberto Lista, con razón se fueron por ahí, hala, a hacer puñetas, aquí no hacéis falta, lo único que queremos de los franceses son las pavías de bacalao y las de merluza, que dicen que las inventaron ellos aunque no sea seguro. Bueno, y los pies de Daoiz que nos recuerdan cómo los hicimos morder el polvo. Aún no sabemos a ciencia cierta qué es España, pero cuando los franceses la invadieron el personal fue una piña. García Junco dice que quien más tuvo que ver en esa unión fueron los curas con sus predicaciones desde los púlpitos y a pie de tajo. Daoiz nació en Sevilla el 10 de febrero de 1767, menos mal que aquí lo recordamos el día que Madrid lo utiliza en su fiesta autonómica. Pero lo recuerda el ejército, unos esaboríos que sólo piensan en la guerra.

Mi solidaridad para todos aquellos sevillanos que se largan de la ciudad en Feria y se quitan de tanto jolgorio, esos esaboríos que no les gusta el arte ni el toreo. Por cierto, a mí los toros me interesan más en lo antropológico que por el espectáculo en sí, pero no sé si es normal que ahora salga tanto héroe por la Puerta del Príncipe, ya me parece eso más marketing que toreo, no estaba acostumbrado, antes para salir por allí hacían falta más méritos, ¿o no? Bueno, no me echen cuenta que yo soy un esaborío y qué sé de eso.

Mi aliento fresco y mi abanico para los sufridores de la Feria, esos que me llevan diciendo un año sí y otro también “estoy hasta los c... de la Feria y de mi caseta”. “Y por qué vas?”. “Por mi mujer”. Uy, qué machista lo que acabo de escribir, cuando para arreglar eso lo que tienen que hacer los afectados es dejar de ser unos calzonazos y punto. Otros dirán que no, que hoy por ella y mañana por él, y eso es la pareja, no ser dos gotas de agua sino una pareja. Renunciar de cuando en cuando a algo que gusta o aceptar de vez en cuando lo que no gusta sin dejar de ser uno mismo en su esencia. Al final trae cuenta.

Por último, mi apoyo a los esaboríos que anhelan una Sevilla tan grande que tanto la Feria como la Semana Santa sean dos eventos relevantes pero no atosigantes, como las fiestas de la ciudades grandes de verdad, las que han dejado de ser pueblos definitivamente y tienen un metro pintarrajeado y con olor a pipí en algunas partes y, en otras, canten unos y otros en sus túneles y en sus vagones que así empezó Joaquín Sabina en Londres. Vivan los esaboríos que trabajen en el futuro en la City y en los parques científicos de Sevilla, en otros rascacielos al lado del de Pelli, con aeropuerto magno y un río bien profundo para que lleguen toda clase de cruceros y mercantes y sin embargo se respete a Doñana y a los arroceros. Y venga trabajo para Sevilla, al son de las palmas y las marchas de Semana Santa. Eso, o seguir con el miarma, exclusivamente. Las pintadas y el pipí del metro ya los liquidaremos, como espero que liquidemos a los marranos que destrozan el Parque de María Luisa. El progreso no está reñido con el orden, esto no es Nueva York.