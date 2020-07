Leo: “Científicos chinos han advertido en un reciente estudio del peligro de una nueva cepa de gripe porcina identificada en cerdos del país asiático, que tiene el potencial de contagiar a humanos y provocar una nueva pandemia”. Los Mayas van a tener razón, no nos quedan tres telediarios, nos queda un despacho de agencia, arrepentíos, buscad un cura y que la divinidad se apiade de nuestras almas.

¿Cuántas bolas de fuego han pasado ya por el cielo de Sevilla? ¿Cuántos pedruscos siderales pasan cerca de la Tierra a menudo? ¿Cuántos goles le han metido al Betis?, ¿En cuántas ocasiones han proyectado Los puentes de Madison por la TV? ¿Cuántas veces se ha dicho ya que vamos a desenterrar a Queipo de Llano? ¿Cuánto tiempo lleva Ramón Reig castigando a los lectores de El Correo con sus columnas?

No hay deidad que pueda aguantar tanto atropello y ahí están las señales del fin del mundo. Cuando yo estaba en Los Maristas me daba clase el hermano Ananías y a veces nos preguntaba: “¿Qué creéis que es lo primero que haría una persona si se enterara de que iba a llegar el fin del mundo?”. Nadie respondía pero el hermano Ananías sí. Y decía: “Buscar a un sacerdote para confesarse”.

Y entonces, pa qué va uno a hasé ná, que no haga nadie ná menos beber gazpacho y dormir la siesta que eso no creo que sea malo si no se hace en demasía. Pa qué los postizos del Paquito, pa qué el tranvía mataárboles y abretúneles y es verdad, oye, ¿por qué no tira por la calle de La Buhaira y a lo mejó le da tiempo a Espadas a ponerse la medalla antes de que llegue el Juez Supremo y eso le sirve para salvarse gracias a esa gran obra, modelo de sostenibilidad?

Pa qué la línea 3 del metro. Cuando esté terminada ya habrá vuelto a existir la Tierra porque el tiempo habrá ido hacia atrás en eso que se conoce como Big Crunch y, bueno, vale, estará otra vez Espadas, que la empiece, a ver. Pero pa qué las Atarazanas, pa qué la SE-40 y los túneles del tiempo, pa qué el ahondamiento del río, pa qué se queja tanto Gabriel Ramírez de la televisión basura y Manuel Bohórquez de que se va a acabar el flamenco y las peñas si tó está previsto: “Cuando pienso que voy a morir /tiendo una manta en el suelo/ y me jarto de dormir”.

Woody Allen narra en una de sus películas que cuando niño él no quería hacer los deberes porque como el universo se estaba expandiendo iba a llegar un momento en que explotaría como un globo cuando se hincha y todos nos iríamos a hacer puñetas. Conclusión: Pa qué va uno a hasé ná. Pues estamos en las mismas y Los Mayas ya lo sabían y dieron ejemplo porque desaparecieron y nadie sabe cómo fue, les llegaría su fin del mundo y no quedó ni uno para contarlo.

Ahí están los brotes, rebrotes y requetebrotes de la Covid-19, no tenemos vacunas y ya están los chinos anunciando que los gorrinos nos pueden cambiar el jamón y las mollejas por otro virus. Pa qué va uno a hasé ná.