Pablo, además gallina

No se quién decía que si no te gusta lo que recibes, revisa lo que estás dando.

Y eso me pregunto yo: ¿Qué es lo que nos has dado, Pablo Iglesias?.

Desde que sabemos de ti, solo nos has dado lo que no queremos.

No has mentido mucho y de muchas cosas.

Recuerdo cuando hablabas de los “ otros”, de la casta, en ese momento dijiste de todo sobre pertenecer a ella, de todo menos bonito. Ahora resulta que la casta eres tú, porque recuerdo cuando decías que estabas orgulloso de vivir en tu barrio de Vallecas, de mirar a los ojos a tus vecinos: al panadero, al que vende el periódico, pero resulta que te vas a vivir a un casoplón en la Sierra de Madrid.

Recuerdo que también hablabas de que te ofendían los sueldos de los políticos, que tenían que dar ejemplo, que te ofendían sus privilegios. Y es que hablabas de lo bien que vivían en Venezuela y lo mal que nos dejaban vivir aquí. Hablabas también del machismo y feminismo siendo tú la viva imagen de lo primero. Te he escuchado tus argumentos sobre la democracia en los partidos, pero tú has sido el primero que has fulminado a toda la cúpula del tuyo cuando no te interesaban.

Hablabas y hablas de la monarquía con absoluto desprecio, y también de la Constitución, con ese tono de curita malo, pero resulta que la interpretas mal. Eres un mal boticario cuando hablabas y aplicabas tu jarabe democrático que tan poco te gusta ahora, porque eres arrogante, con esa mal entendida superioridad de los comunistas.

Si por hablar se trata, también te atreves mencionar las cloacas del Estado, cuando tú eres protagonista activo de las mismas, hablas de los escraches que sufres, cuando tú has sido el promotor de los mismos, y en plena crisis del coronavirus, te autonombraste responsable de las residencias de ancianos. Y qué hiciste? Nada o casi nada, porque los abuelitos siguieron muriendo. Eres en definitiva un mentiroso y un hipócrita, y ahora, después de lo de Asturias, eres un gallina que has salido corriendo con todos tus guardaespaldas a tu casoplón en Galapagar. No hablo de tu aspecto de perro flauta bolivariano ni de tu alter ego Irene, porque no merece la pena, no nos representáis a nadie.

Estas acorralado por todas las irregularidades que has cometido y te molestas porque te han escrito “ coletas rata”. Has montado todo este folletín para tapar tus vergüenzas y tu coleta. Te quieres ir ya!