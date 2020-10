Pablo Casado no quiere ser como Abascal. Pues que lo demuestre

Pablo Casado ha dudado mucho durante estas últimas semanas; ha sentido vértigo y, seguramente, cierto temor; pero, finalmente, se aleja de Vox y de Santiago Abascal. En su discurso, durante la moción de censura, ha sido durísimo con Abascal; ha intentado ridiculizar sus intervenciones y su propuesta, ha sido implacable para señalar al candidato de Vox como si fuera una pura broma de mal gusto.

Ahora, después de escuchar a Casado, aparecen dudas por los cuatro costados: Si el PP no es lo mismo que Vox ¿dónde hay que situarlo? No creo que lo sepa ni el propio Casado. ¿Cómo de caro le va a salir el movimiento al líder del PP? Porque las diferencias entre los dos partidos no son tantas y se puede producir un nuevo trasvase de votos. ¿Cayetana Álvarez de Toledo y muchos que piensan como ella, darán un paso adelante y ficharán por Vox? Es cuestión de tiempo. ¿A quién representa el PP? El desconcierto es enorme porque en el seno del PP existe un enorme debate y las diferencias son notables ¿Se arrimará tanto a Sánchez como para poder encontrarse en el camino? El propio presidente del Gobierno decía ayer que si Casado votaba ‘no’ en la moción de censura no veía muy lejos un encuentro de ambos. Qué bonito.

Pablo Casado tiene un enorme problema sobre la mesa; cómo será de enorme cuando Pablo Iglesias le ha dicho que ha estado brillante. Dice: «No queremos ser el partido de la involución franquista». Perfecto, pero ahora está obligado a que lo parezca. No son pocas las cosas que han hecho de la mano con Vox y no son pocas las cosas que le acercan al partido de Abascal. Hechos; los ciudadanos querrán comprobar eso que dice. Y el problema es que Casado cree que todos (si es convincente y se retira ciertamente) se irán con él. Eso es falso por completo. Es muy posible que sea al contrario. Por ejemplo, ¿renunciará Casado a los acuerdos con los que Gobierna en Madrid, Andalucía y Murcia? Si no lo hace es que son con Vox. Y si no son lo mismo, igual tiene que decir que hasta aquí han llegado. Hoy mismo.

En España puede ocurrir cualquier disparate dadas las circunstancias. ¿Se imaginan a Arrimadas entregando Andalucía y Murcia al PSOE para gobernar en Madrid? ¿Se imaginan a Casado negociando con Sánchez para apoyarle durante la legislatura a cambio de condenar a Iglesias a la irrelevancia? Pues no lo descarten. Porque en este desastre monumental cabe cualquier cosa.