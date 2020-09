Pablo Iglesias no es esencial. Las policías, el Ejército o la Guardia Civil, sí

Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno de España, ha declarado en una entrevista en TVE que «los trabajadores públicos que van a ser fundamentales para seguir combatiendo una pandemia que nos está poniendo en una situación de riesgo no son policías ni militares, son médicas, enfermeros, profesores y trabajadores de los servicios públicos».

No sé si él mismo no se ha metido en el paquete de irrelevantes por estar refiriéndose a ‘trabajadores’ o por haberlo olvidado. Sea como sea, si alguien en este país no es fundamental para acabar con la pandemia es él. Ya lo ha dejado demostrado desde hace meses.

Hay que tener muy poca vergüenza para decir que policías y militares no han sido fundamentales en la lucha contra el SARS-CoV-2. ¿No recuerda este sujeto a los militares de la UME desinfectando residencias de ancianos (esas de las que iba a hacerse cargo y en las que han muerto miles de mayores); desinfectando estaciones de trenes o montando hospitales de campaña? ¿No recuerda este sujeto a la policía velando por la seguridad de todos nosotros en las calles exponiéndose de lo lindo? ¿Quién intenta evitar el escrache diario en su casa (algo que no debería suceder y que es inaceptable, por cierto) por parte de un grupo de personas estúpidas que no deben tener nada que hacer en esta vida? ¿O estos sí son fundamentales en Galapagar?

Pablo Iglesias es un lastre terrible para este Gobierno y para todos los españoles. Cada vez que abre la boca deja salir odio, veneno y elementos que desequilibran el propio Estado de derecho. Un miembro del Gobierno que dice que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no son fundamentales en una situación como la que vivimos debe dimitir de inmediato. Para España es insoportable un político de esta clase.