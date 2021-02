Paco Pérez Valencia: una isla llamada ‘utopía’ en el coas

Desde el pasado día 21 de enero y hasta el 5 de marzo permanecerá instalado en la sede del COAS (Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla), el último proyecto expositivo del autor, profesor universitario y divulgador del arte PACO PÉREZ VALENCIA (Sanlúcar de Barrameda, 1969), consistente en una serie de lienzos y papeles (resueltos con óleos, acrílicos, técnicas mixtas y collages), dibujos, recortes de prensa fotografías y todo lo que haya captado su atención para reflejar plásticamente su personal visión de lo que ha supuesto la pandemia, el confinamiento, las “olas” y picos hasta llegar justo al día de la inauguración, pues hasta ese mismo día estuvo insistiendo en alguna de las obras expuestas aquí de manera independiente o formando familias.

No lo parece por la frescura de sus trazos, la rapidez, brío y la intensidad de su pincelada, pero en realidad PACO PÉREZ VALENCIA tiene bastante de ese perfeccionismo que los creadores auténticos llevan consigo, por la dificultad de sacar a la luz y representar lo que sólo se ve interiormente, en este caso lo que oye y lo que ve en esas otras olas, en este caso las del mar tan cercanas a la Bahía de Cádiz y a la desembocadura del Guadalquivir donde vive, pinta, ama, crea, estudia y desarrolla los proyectos que después concretará en cualquier punto del planeta –al menos así ha sido hasta ahora- desde esos dos factores que han prevalecido en paralelo a su obra como son su familia y el epicentro del mundo que para él es Sanlúcar.

PACO PÉREZ VALENCIA es un autor suficientemente conocido desde sus inicios y no sólo por su vocación hacia la pintura, esa elección vital tan difícil porque se hace asumiendo las dificultades de crear siendo fiel a sí mismo y a su camino y por tanto arriesgándose a no vender, a las consecuencias devenidas de si expone o no y en qué sala porque indudablemente no todas son iguales. También a la repercusión mediática que va a tener, porque a veces pasan autores, obras y exposiciones sin pena ni gloria y sin ese apoyo fundamental que supone el que lo arropen críticos de prestigio como MARTA CARRASCO, MARGOT MOLINA, CHARO RAMOS, JUAN BOSCO DÍAZ- URMENETA, PACO CORREAL, ALFREDO VALENZUELA, IVÁN DE LA TORRE AMERIGHI, JUAN MIGUEL VEGA, JOSÉ Mª RONDÓN,... y tantísimos otros que se me quedan para otra ocasión como señal inequívoca de reconocimiento también hacia ellos.

Por tanto, por todo lo que ha ido produciendo, exponiendo y el que se puedan ver sus obras en Colecciones públicas y privadas, ha sido una especie de fortuna que él mismo reconoce, lo que no significa que no haya estado exenta de riesgos y de esa otra batalla que no se logra en el taller sino con los Gestores y Directivos de cualquier organización en la que ha participado, con los Comisarios, Patrocinadores,... y por supuesto con una clientela que justifique tanto esfuerzo físico, psíquico, emocional, de tiempo y ¿Por qué no decirlo claro?, de dinero.