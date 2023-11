Pactos contranatura de los que nadie se acuerda

Cuando uno contempla el panorama que vive España la verdad es que es triste y desolador, a las protestas por los acuerdos de Pedro Sánchez para alcanzar el poder se une el vandalismo político y el de las calles. Se desoye al 50% de la población y se hace lo que unos señores, a conveniencia, quieren a fin de perpetuarse o fragmentar más una sociedad ya muy desquebrajada.

No voy a dar yo un discurso político siendo la política un campo que aborrezco profundamente pero si un curso de memoria y de Historia para que, comprobemos, como en este país se ha hecho siempre lo que a unos pocos les ha dado la gana generando polémica y malestar social. A ver si lo recuerdan...

Ya no recordamos con claridad cuántas etapas políticas polémicas ha atravesado España a lo largo de su historia democrática. Sin embargo, hay ciertos pactos y acuerdos impopulares que han dejado una huella profunda en la memoria colectiva del país. Estos momentos políticos han generado división, controversia y descontento entre la población española. A continuación, exploraremos algunas de estas etapas y los pactos que las caracterizaron.

Ya no recordamos con facilidad el Pacto del Majestic, un acuerdo político alcanzado en 1996 entre el Partido Popular y Convergència i Unió, partido de Jordi Pujos, por el que se le daba el apoyo a la investidura de José María Aznar como presidente en España a cambio que Cataluña tuviera más competencias. Un pacto que se cerró en el Hotel Majestic siendo un acuerdo fue ampliamente criticado, ya que muchos consideraron que se había traicionado los principios y socavó la confianza en el sistema político.

Ya no recordamos con la misma intensidad el Pacto del Tinell, firmado en 2003 por los partidos de izquierda en Cataluña: el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV). Este acuerdo se alcanzó con el objetivo de formar un gobierno progresista y frenar el avance del nacionalismo catalán liderado por Convergència i Unió (CiU). Sin embargo, el Pacto del Tinell generó polémica y división, ya que muchos consideraron que se trataba de un pacto exclusivista que marginaba a los partidos no catalanistas. Esta etapa política dejó una profunda huella en la relación entre Cataluña y el resto de España, exacerbando las tensiones y alimentando el sentimiento independentista. Pascual Maragall (PSC) sería presidente de la Generalitad y los catalanes no se tomaron a bien un pacto llamado «contranatura».

Ya no recordamos con la misma nitidez el Pacto Antiterrorista, firmado en 2000 entre el PSOE y el Partido Popular (PP) en respuesta a la amenaza del grupo separatista vasco ETA. Este acuerdo buscaba establecer una estrategia común para combatir el terrorismo y promover la unidad en la lucha contra ETA. Sin embargo, este pacto también fue objeto de controversia, ya que algunos críticos argumentaron que se utilizó políticamente para deslegitimar a los partidos nacionalistas vascos. A pesar de sus intenciones loables, el Pacto Antiterrorista dejó, una vez más, la sensación de desconfianza entre los diferentes actores políticos y polarizó aún más el debate sobre el conflicto vasco.

Ya no recordamos con tanta claridad el Pacto 200, firmado en 2016 por el PSOE y Ciudadanos. Este acuerdo buscaba dar estabilidad y consolidad un gobierno progresista, «más de 200 medidas», entre las que destaca la derogación de la reforma laboral del PP y de la LOMCE, una reforma de la Constitución, una reforma fiscal y laboral, una defensa cerrada de la unidad de España y un rechazo frontal a la consulta soberanista en Cataluña... Otro pacto fue duramente criticado por algunos sectores de la población, ya que consideraban que el PSOE había traicionado sus principios al aliarse con un partido de centro-derecha que no garantizaba la investidura de Sánchez. Además, la falta de apoyo de otros partidos políticos hizo que este pacto fracasara lo que generó aún más descontento y frustración entre los ciudadanos.

Ya no recordamos con la misma intensidad el “Pacto del Olvido”, un conjunto de acuerdos políticos alcanzados durante la etapa de transición democrática en España, tras la muerte de Franco en 1975, especialmente entre 1976 y 1978. Este pacto fue esencial para establecer las bases de la nueva democracia española y superar los vestigios del régimen franquista. Sin embargo, este periodo también estuvo marcado por la necesidad de realizar concesiones y pactos que generaron polémica y descontento en algunos sectores de la sociedad. Algunos críticos argumentaron que estos acuerdos no fueron lo suficientemente ambiciosos y que no se llevaron a cabo las reformas necesarias para una verdadera ruptura con el pasado. El «Pacto del Olvido» recibió una base legal en la Ley de Amnistía de 1977, que había sido precedida por una amnistía parcial en 1976.

Ya no recordamos aquel pacto secreto del bipartidismo, un acuerdo tácito entre partido mayoritario de izquierdas y derechas que se mantuvo durante gran parte de la historia democrática de España. Este pacto se basaba en la alternancia en el poder de ambos partidos y en la prioridad de sus intereses comunes, a menudo dejando de lado otras fuerzas políticas. Sin embargo, este bipartidismo generó críticas por parte de aquellos que consideraban que excluía a otras voces y limitaba la pluralidad política. Con el tiempo, este pacto comenzó a desmoronarse y dio paso a un escenario político más fragmentado, con la aparición de nuevos partidos y coaliciones.

Podría seguir, hay muchos más... Estas etapas políticas polémicas y los pactos impopulares que las caracterizaron han dejado una huella en la memoria colectiva de España del que muchos no se quieren acordar. Ahora habría que sumar otro más “El Pacto de la Amnistía” en España o el “Pacto del Regreso”, llámenlo como quieran pero esto, con muchos y muchas bocachanclas jaleándolo o manipulando los hechos, es una nueva realidad. ¿Quo Vadis España?