Paliza al Gobierno de los medios de derechas

Sigue la guerra civil mediática: el enemigo no da una a derechas, en este caso, según la prensa de derechas. En el otro, no da una a izquierdas. Aunque en el fondo da igual, no se acierta nunca y punto. Al enemigo ni agua, no lo hace bien ni cuando lo hace bien. La verdad es que los medios de derechas están mucho más compenetrados que en tiempos de José María Aznar donde no era extraño que la COPE se llevara mal con ABC, ahora todos a una, como en Fuenteovejuna, contra el comendador Pedro Sánchez. El periodismo es lo de menos, tanto para los medios progubernamentales como para los antis.

La guerra va tomando cada vez más virulencia porque se acercan los días decisivos de mayo y diciembre donde tendrán lugar las madres de todas las batallas, los ciudadanos, peligrosamente armados con un papelito, pueden mandar o no al comendador a la Venta del Nabo y aupar a la poltrona a un señor llamado Feijóo que, de lo contrario, se iría a su Galicia para evitar la morriña de la derrota. Eso hizo Fraga, pero en circunstancias totalmente distintas. A nivel de España no se comía una rosca por su pasado franquista, pero en su Galicia se tragó al que se pusiera por delante. Ya sabemos que, como creo que dijo Antonio Gala, Manuel Fraga era un caballero que entraba en los sitios con caballo y todo. Más listo que el hambre, comenzó por su cuenta la Transición siendo embajador de España en Londres, era muy de derechas y dijo que la calle era suya siendo ministro, pero también muy culto, que eso hoy en día se echa en falta con tanto niño y niña cagón ahí arriba.

Me acerco a una revista de prensa y leo hace poco:

El Gobierno exprime los fondos UE y compromete inversiones por 25.000 millones para las que aún no tiene dinero asignado (ABC y La Razón).

Los alquileres se disparan casi un 10% tras la intervención del mercado. Los propietarios se protegen ante la limitación de la actualización de las rentas y la futura ley de vivienda que proponen PSOE y Podemos. (ABC).

Conpymes denunciará a la ministra Alegría por las subvenciones a CEOE, UGT y Cepyme (ABC).

Expansión: Veinte datos que desmontan el triunfalismo económico de Sánchez. Aunque el Gobierno trate de sacar pecho, el PIB está creciendo por debajo de las expectativas, el empleo roza el estancamiento, el poder adquisitivo se hunde y los cierres de empresas se disparan.

El CGPJ prevé 4.000 revisiones por la ley del «solo sí es sí» (La Razón).

Los consumidores se refugian en los congelados ante la escalada de precios de los alimentos frescos. (El Mundo)

La Generalitat retira el taller para enseñar a masturbarse a los niños desde los 3 años (ABC).

Esto último es sorprendente, como si para masturbarse hiciera falta un taller. En ese aspecto todos (y todas) somos autodidactas, primero eran los varones los que confesaban sin ambages que practicaban ese deporte. Las mujeres eran más recelosas de su intimidad. Ahora es algo común y frecuente entre ambos sexos, se ha comprobado empíricamente que no se te caen las manos como nos decían en los colegios religiosos. Al revés, como sostiene José Luis López Vázquez, hijo del marqués de Leguineche en Patrimonio Nacional, de Berlanga, “es sanísimo”.

“Y así pasan los días, / y yo desesperado,/ y tú, tú contestando,/ quizás, quizás, quizás”. Otro día hablaremos del otro bando mediático, el de los rojos