Palmas sordas

Si hay un evento que nos divide cada jornada en un antes y un después son los aplausos de las ocho. Es una hora rara, porque ni es de noche ni de día, pero representativa del confinamiento, donde se han relativizado, hasta la entelequia, el tiempo y el espacio... Un mes después, hay perspectiva analítica de la resistencia. Hubo tardes en que los aplausos eran solemnes, por encargo y oscuros. Luego cambiaron la hora y resplandecieron en la media tarde aparente de las 19.58. Más tarde, se convirtieron en una fiesta vespertina. Y después en un coloquio del vecindario. Se sumaron más tarde la excusa de los cumpleaños, los globos y las felicitaciones policiales. Llegó un día en que los vecinos se contaban sus penas de balcón a balcón, resignados al tiempo sin tiempo de la cuarentena que no son cuarenta días...

Ayer tarde, en mi barrio, los vecinos aplaudimos un tanto abstraídos ya, cada cual en sus cosas y las palmas al aire de todos... Fue un aplauso reflexivo, responsable y cauto, como esos gestos colaboradores que hacemos con los niños cuando quieren que juguemos con ellos y nosotros no estamos para juegos. La vida, que no se crea ni se destruye; se transforma.

Porque el encierro nos está transformando, a pesar de quienes se lo saltan a la torera, de quienes tienen o se han fabricado decenas de excusas al día y de quienes aseguran que el egoísmo que nos es consustancial evaporará todos estos cambios el mismo día en que den la orden de salir. Yo no creo que salgamos como toros de los chiqueros. Unos por cautela, otros por responsabilidad, otros por solidaridad, otros por miedo, otros por costumbre... En fin, creo que cada cual tendrá sus razones íntimas para no salir disparado en cuanto pueda de casa. Por mucho que ahora soñemos con esa cervecita bajo los rayos de sol derramados sobre el velador del bar del barrio, con esa carrera agotadora con los niños en el parque, con ese abrazo apretado de los que no se sueltan tan fácilmente con quien cada cual sabe... Me resisto a pensar que todos saldremos a la vez, atolondrados, frenéticos, deseosos, desesperados... No lo creo. También la desescalada, como dicen los políticos, el desencierro, precisará su tiempo, su sosiego, su propia perspectiva de lo vivido para empezar a desvivirlo, aplaudiendo pausada, lenta, sordamente por todos nosotros, los que sobrevivamos.