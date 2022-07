Palomares era una escuela

Es verdad que el amor a algo o a alguien te hace no ser objetivo, pero a veces he contado que Palomares del Río, el pueblo sevillano donde me crié, era como una escuela, la mejor para mí. Digo esto porque hace unos días escribí sobre María del Monte y su celebrada salida del armario, y alguien me puso de homófobo. Desde un perfil falso de Facebook, eso sí. Fue por decir que jamás vi que en mi pueblo de adopción hubiera problemas con los homosexuales, al menos entre 1962 y 1973, los años en los que viví allí. Tampoco con el abuso de los ricos contra los pobres, porque no había ricos, solo dos o tres personas con tierras. Por tanto, crecí en un ambiente de cariño y humildad y jamás he sentido odio hacia nadie, ni envidia, ni rechazo hacia personas diferentes. Como era un pueblo pequeño, de unos cuatrocientos habitantes, las puertas de las casas estaban siempre abiertas y nadie se extrañaba de que entrara alguien pidiendo algo o por el simple placer de charlar. No había bares para pobres y para ricos, solo tabernas en las que entraban tanto el jornalero como el pequeño terrateniente. En mi verdadero pueblo, Arahal, entré un día a tomar café en el Casino, donde paraban los terratenientes, y algunos paisanos me molestaron. “No te pega entrar ahí”, me dijo un amigo, con mala cara. En Palomares no había casino para ricos, solo tabernas con el mostrador de madera o bares en los que a lo mejor había vino de buena cosecha y jamón, como signo de distinción. Es verdad que un día me dieron dos langostinos y que cuando llegué a casa mi abuelo los echó en el lebrillo, con agua del pozo, porque no sabíamos qué clase der bichos eran. En Palomares no hubo nunca marisquería. En la Feria, como no montaban casetas no las había para ricos y pobres y nunca se le pudo negar la entrada a nadie por ir mal vestido o hablar amanerado. Había un colegio para todos los niños y todas las niñas, en el Zurraque, y lo mismo entraban a estudiar el hijo de un humilde jornalero, que la hija del carnicero o el tendero. Tampoco vi jamás que se le negara la entrada a nadie en la Parroquia de la Estrella por su forma de vestir o de hablar. Era difícil, pues, que de este pueblo salieran racistas, homófobos, fascistas o terroristas. Me han llamado todo esto en las redes sociales, pero pocas veces han destacado que sea periodista y escritor, a pesar de haberme criado en un pueblo donde lo único que había para formarse era un futbolín en el Bar Ricardo, que estuvo en la Plazoleta. Jamás pude asistir a una conferencia, tener acceso a libros de Machado, Lorca o Pemán o escuchar a un violinista o un pianista tocar una pieza de Verdi o Falla. Escribo porque me crié en Palomares, que fue mi mejor escuela, a pesar de la escasez de casi todo. Porque crecí entre olivos, huertas, pinos y árboles frutales. Y porque nadie me inculcó el odio, la homofobia, el racismo o el terrorismo.