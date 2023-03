Pam y su problema con la penetración

El actual Gobierno me avergüenza como ciudadano y no hay día que no me avergüence un poco más que el anterior. Me indigna el dineral que gana Ángela Rodríguez, Pam, la secretaria de Igualdad, una inútil integral que ha vuelto a decir una chorrada de las suyas. ¿Qué ha dicho ahora la enchufada de Irene Montero, la otra enchufada? “Es un escándalo que el 75% de las niñas y chicas jóvenes españolas prefiera la penetración a la estimulación”. ¿También se van a meter en la sexualidad de las niñas? Porque dijo “niñas y chicas jóvenes”, sí, y ahí están sus declaraciones. Si su jefa dijo hace unos meses que las niñas tienen derecho a mantener relaciones sexuales con quienes quieran, esto de Pam no debe de extrañarnos. Una cosa es la educación sexual de los jóvenes, que es un asunto serio, y otra es que una secretaria de Estado diga esa barbaridad en un ministerio. ¿Tampoco la van a cesar? Por supuesto que no. Es una ofensa a las mujeres, porque, entre otras razones, ¿quién es esta mujer para decir públicamente desde un ministerio las preferencias sexuales de las niñas y chicas jóvenes españolas? Ni de las mujeres maduritas. Hablaban de todo esto en el debate de la Sexta, anoche, donde tertulianas socialistas puestas por el partido se afanaban en informar sobre la corrupción del PP, cuando otros hablaban sobre el Tito Berni, un caso de corrupción socialista que puede hacer historia, aunque Yélamo, el director del debate, trataba de restarle importancia animando a los tertulianos izquierdosos a descalificar a El Mediador y recordar de paso lo corrupta que es la derecha, cuando quien gobierna ahora es la izquierda. No solo me avergüenza el Gobierno, sino La Sexta, este debate de los sábados que dejé de ver hace meses muerto de asco y que anoche vi un poco porque hoy quería escribir sobre la preocupación de Pam por las jóvenes y la penetración y las noches de alcohol, drogas y prostitutas de diputados socialistas en calzoncillos. Este debate me parece una vergüenza, aunque entiendo que el Gobierno lo necesite para lavar su porquería e intentar que su batacazo en mayo no sea tan dramático.