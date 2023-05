Pandemia a la vista. Y no, las ‘plandemias’ no existen. Ni los chemtrails

Desde la OMS nos llega un mensaje inquietante: una nueva pandemia llegará antes o después y será más letal que cualquier otra que hayamos conocido. Podría parecer que este mensaje es nuevo y exclusivo de la OMS aunque es algo de lo que llevan advirtiendo los científicos desde hace muchos años. Y pasará porque los científicos suelen tener razón; es cuestión de tiempo.

Somos una plaga descontrolada y el equilibrio en el planeta se obtiene de una forma u otra, pero se consigue. No quiero que nadie piense que atribuyo a la naturaleza una especie de inteligencia que le permite actuar en un sentido u otro; sólo hablo de equilibrios. No es la primera vez que aparece una plaga descontrolada de, por ejemplo, insectos, que acaba al llegar un virus (es un ejemplo) que les hace papilla. Y el ser humano, la humanidad, se ha convertido en la gran plaga del planeta. Es imposible que la Tierra soporte este ritmo durante mucho más tiempo, es imposible que el propio ser humano sobreviva a sí mismo.

Hoy, una pandemia mundial es mucho más probable que hace 100 años. Aviones que van de un lugar a otro, trenes atestados de personas, masificación en campos de fútbol o centros comerciales, ciudades abarrotadas... Lo extraño es que no tengamos en curso una pandemia cada diez minutos. Llegará y será más cruenta.

Y todos estos que hablan de plandemias, que parecen decir cosas con cierta lógica, irán creciendo en número para alimentar su ego y fortalecer la ignorancia de otros. Son otra plaga. Sigo preguntándome cómo alguien puede tener la cara tan dura como para decir que los que mueren actualmente son víctimas de las vacunas asesinas que tanto critican. Yo me he vacunado y aún no me he muerto. Y el día que la palme será por cualquier razón salvo por las vacunas. Pero ellos no, ellos leen una noticia sobre la muerte de un famoso y saltan de alegría porque pueden decir que es un muerto más provocado por la OMS y esas cosas. Por supuesto, sin pruebas y sin saber de ciencia ni un poquito (suelen ser muy ignorantes). Es como este lío de los aviones que descargan gases para causar cambios en la climatología y un control terrible sobre la población. Los famosos chemtrails no existen, simplemente son estelas de condensación producidas por la interacción de los gases que expulsan los aviones con los de la atmósfera. Eso es todo y el día que alguno de estos que cacarean en la Internet cosas disparatadas buscando seguidores me demuestre con datos que es otra cosa, me convertiré.

Los Gobiernos deberían gastar nuestros impuestos para evitar calamidades y problemas. Los Gobiernos deberían activar la investigación para evitar que vuelve a pasar lo que hemos tenido que sufrir con la Covid-19. Eso es lo verdaderamente importante.