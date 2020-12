Pandemias capitalistas y pandemias del lumpen

Desde la UE invitan a todos los europeos a confinarse en casa siete días antes de Navidad y siete días después; solo recomiendan porque la sanidad es cosa de cada país miembro.

Teletrabajo y enseñanza a través de Internet. Es decir, confinamiento del duro. Eso piden desde Bruselas.

Una de las razones por las que nos invitan a no salir salvo lo estrictamente necesario es que si se relajan las medidas que han ido funcionando hasta ahora (lentamente, tan lentamente que uno piensa si no será que la dichosa curva se ha doblegado a sí misma como siempre pasó en las pandemias anteriores) las presiones hospitalarias volverán con toda su fuerza el 21 de diciembre aproximadamente. Así, el principio del año 2020 podría ser cosa de los Boy Scouts al lado del 2021 que comienza tomando carrerilla y con cientos de muertos a diario, ya desde el primero de enero. Hemos estado diciendo que 2020 es insuperable y ya veremos si 2021 no es la repanocha (ya conocerán ese chiste que habla de la dislexia del maya que predijo el fin del mundo en 2012).

Actualmente, cada 17 segundos muere en Europa un individuo a causa de la Covid-19. Sí, cada 17 segundos. Esto supone que, cada día, 5.760 europeos mueren a causa de la pandemia. Los que se estén llevando las manos a la cabeza después de leer ese dato, por favor, esperen: cada día mueren 25.000 personas de hambre en el mundo y cada día mueren 2.658 personas en el planeta por enfermedades relacionadas con el VIH. Pero estas cifras que tienen que ver con los países más pobres no están en las portadas de los periódicos o de los informativos en radio y televisión. Es como que les pasa a otros y son pobres. Llevamos años mirando a otro lado. Sin embargo, esta pandemia que s de todos no la estamos zampando a diario. Mañana, tarde y noche. Minuto a minuto.

Efectivamente, nos está quedando un mundo muy bonito. Todo lleno de virus asesinos y de niños sin poder sobrevivir porque no somos capaces de enviarles alimentos (en España y solo en España tiramos al año 1.300 millones de kilos de comida a la basura; esta es una cifra que debería hacernos reflexionar y muy profundamente). Pero nosotros seguimos a lo nuestros pensando en qué ponernos en nochevieja y cómo hacer una fiesta sin dar mucho el cante para que no nos denuncie la bruja del 4º derecha.

Somos muy tontitos y de una tercera ola no nos salvan ni a la de tres.