Papá y mamá no son iguales

Según el estudio de la Universidad de Murcia que firman Juan Antonio Gil Noguera, José Santiago Álvarez Muñoz y Ángeles Hernández Prados, son las madres las encargadas de la organización de los deberes escolares de los niños. En un 82 por ciento de las ocasiones es así. Por tanto seguimos como estábamos y siguen siendo muy pocos los padres que asumen tareas del hogar de forma habitual. Son las madres las que siguen cuidando de los hijos mientras los padres trabajan un poco más, las que guisan mientras los padres trabajan un poco más o las que soportan el peso casi total de las tareas de limpieza del hogar mientras los padres trabajan un poco más. En realidad, son las madres las que trabajan fuera como los padres y en casa un poco más. Sigue fallando lo más elemental en el reparto de tareas domésticas. Eso es así y siempre lo ha sido. ¿Ha mejorado la situación? Sin duda, pero las diferencias siguen siendo enormes.

Sería muy recomendable que los niños aprendieran, al mismo tiempo que a multiplicar, lo importante que resulta que sean padre y madre los que repartan la carga de trabajo que representa la educación de los hijos. No se puede olvidar que el cuidado de los hijos, incluida la ayuda que se presta al realizar la tarea escolar, desgasta de una forma brutal e incide en los estados de ánimo de los implicados hasta extremos preocupantes. Y de los que no se implican también. La brecha que se abre en una pareja si no existe un trabajo conjunto respecto a los hijos es insalvable casi siempre. Es un clásico que la madre parezca la mala de la película (siempre riñendo y pendiente de que esté todo en orden) y el padre esa persona divina que llega a casa para jugar un ratito (si es que llega a tiempo). Eso se lleva por delante muchas cosas.

No parece que desde el Ministerio de Igualdad se hayan activado políticas en busca de horizontes parecidos para padres y madres respecto a la distribución de tareas y responsabilidades. Más bien se ha buscado la sexualización a toda costa de cualquier cosa que sucede en el mundo. Gran error. La vida es más que tener que elegir entre penetración o masturbación, es más que una igualdad que va del sexo para arriba dejando sin atender lo básico. La igualdad se encuentra en cada detalle del día a día.

La buena noticia de todo esto es que los niños crecen estando muy arrimados a sus madres y que las madres, desde el tiempo de las cavernas, son las que transmiten unos valores esenciales a sus hijos, valores que arraigados en la feminidad ayudan a los niños y niñas a ver el mundo desde una perspectiva enriquecedora y necesaria.

De poco ha servido que los padres disfruten de una baja por paternidad igual a la de las madres. De poco ha servido, al menos de momento.