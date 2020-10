La Diputación de Sevilla ha publicado, en colaboración con la Editorial Universidad de Sevilla, el libro ‘Para cantar flamenco hay que ponerse fea. Las claves de la comunicación del cante’, un trabajo de la periodista, crítica cultural y doctora por la US, Dolores Pantoja Guerrero, que resume su tesis doctoral, realizada dentro del marco del Programa de Doctorado ‘Comunicación y Literatura’, de la Facultad de Comunicación, dirigida por el doctor Juan Bosco Díaz-Urmeneta Muñoz y defendida en diciembre de 2011. Más conocida como Lola Pantoja, la autora ya había recibido en 1999 la I Beca Pedro Bacán de la Diputación, por un trabajo de investigación sobre las tabernas de la Alameda de Hércules, consideradas un curioso ámbito de actuación del flamenco. En 2002, la Institución Provincial publicó este estudio, bajo el título de ‘El Cante de cuartito. Este volumen propone la búsqueda de una serie de respuestas a muchas de las claves de la comunicación del flamenco, como pueden ser si es o no el flamenco una manifestación del folclore andaluz; la falta de entendimiento o incluso el rechazo, por parte de algunos andaluces; o qué es el duende y cuáles son los condicionantes que necesita para su manifestación.’ Con una narrativa sencilla y un ritmo fluido, que cautivarán también a los no versados en el flamenco, Lola Pantoja traspone al texto fragmentos de entrevistas con una treintena de artistas de reconocido prestigio, de edades y procedencias muy variadas. Desde veteranos, como Calixto Arias y Pies de Plomo, hasta Duquende, Mayte Martín y Miguel Poveda. Y son precisamente estas cuidadas entrevistas las que cimentan el libro, ya que son producto de un interesante y original trabajo de campo desde el que nos desvela aspectos únicos y despeja muchos de los tópicos que ha soportado a lo largo de su historia este arte. Aun así, no es ésta la principal virtud del libro, que radica más en el discurso que Pantoja construye para mostrar su tesis: la potencia del cante en la apertura de ámbitos de comunicación. ‘Esta capacidad es decisiva para que el flamenco no sea una mera reliquia del pasado ni expresión de una cultura local, sino que sintonice con las inquietudes generales que caracterizan a una cultura moderna y se incorpore a ella’. El pasado jueves se presento este libro en la Casa de la Provincia de Sevilla donde un importante numero de amantes al flamenco se dieron cita en este lugar. En plena pandemia se iba a presentar en La carbonería, pero el Covid lo impidió, suerte para nuestra compañera Lola y compren el libro que merece la pena leerlo según algunos privilegiados que ya lo han hecho.