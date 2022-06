Paradojas e incongruencias: el mundo está fatal

El mundo parece que está avocado a la sinrazón y al desastre, vemos imágenes que resultan estremecedoras y paradojas difíciles de explicar, en un breve repaso de cómo está el mundo nos encontramos con situaciones que no se si calificarlas de absurdas o de terriblemente hipócritas.

No hace demasiado tiempo asistíamos como el presidente Pedro Sánchez tenía que ir a mendigar un estrechón de manos y unas palabras fugaces con el presidente de Estados Unidos Joe Biden en medio de un pasillo. Situación que fue muy comentada en los medios de comunicación y que desde la Administración estadounidense se excuso ciñéndose al protocolo, ese mismo que Joe Biden se salta cada dos por tres y que lleva apuntado en una chuleta y no sé si por olvidadizo o si por estar aquejado de alguna dolencia o tema de salud. La cosa es que asistimos en estos días a un Biden entregado con España y poniendo el peso de muchas de las acciones militares en Rota...

La paradoja viene en el cambio de actitud, este es el mismo que ha potenciado a Marruecos, armamentísticamente y en aras de otras “libertades”, el que alimentó las esperanzas de poner una base en territorio norteafricano y que el miró a otro lado cuando España se vio apartada en pro de aquel que rindió favores por una nación (Marruecos) que sonreía de nuevo a Israel, el gran aliado de Estados Unidos. Intereses... Los asesores de Biden, o aquellos que mandaban, tenían «juguete» nuevo y por eso España quedaba como plato de segunda mesa; ahora las cosas han cambiado y, como decía Forrest Gump «España es mi nuevo muy mejor amigo».

Siempre las relaciones fueron buenas con los «americanos» pero hay hechos que no se debe olvidar y son las «alas» que se dio a Marruecos. Debido a ello me pregunto: ¿Qué pasará mañana, o en un futuro, cuando Ceuta o Melilla sean del objeto de deseo del rey Mohamed? Ya lo son, pero me pregunto sobre el día que vaya más en serio, o por Canarias.

Hasta ahora se les ha dado pie a todo y cuando a alguien se le da la mano y se toma el brazo hay que ir con cuidado y eso es lo que pasa con el rey-empresario de Marruecos al que se le está permitiendo demasiado con una bajada de pantalones impresionante.

Y es que el absolutista Pedro Sánchez se cree en el derecho de mover la piezas del tablero a su antojo y sin conocimiento de su propio gabinete de Gobierno, ahí tienen lo que hizo con el Sáhara... ¿Es eso normal? Pues no.

Lo malo es que cuando salga del Gobierno -en el que no le queda mucho- va a dejar una situación muy compleja al que viene detrás y él se sentará en la oposición a criticar los barros que vinieron como consecuencia de sus lodos, no lo olvidemos. Bajada de pantalones en toda regla... ¿A cambio de qué? Pregúntense por lo que no se ve más que por aquello que parece obvio.

Me resulta estremecedor ver como mueren casi medio centenar de personas en una valla por la presión policial y como cuando no se alienta el «salto» desde Marruecos se hace desde Argelia, es lo que tenemos. El equilibrio es muy fino y parece que la presión migratoria es el triste arma que usan caciques en el poder para presionar a un país con claras debilidades en Exterior y del que todos quieren sacar tajada en un país donde el tuerto es el rey.

El tema de la valla va a explotar y no va a tardar mucho, ya ha habido una tragedia y puede ser solo una antesala de lo que se avecina en dos ciudades autónomas en el que hay una mayoría musulmana y que pueden poner en muchos problemas al gobierno local.

Por cierto: Ceuta y Melilla no son parte de las conversaciones de la OTAN. ¡Toma ya! Es territorio español pero no es parte de esas conversaciones... ¿Qué pasa? ¿Qué no existen? ¿Qué no son españoles? Lo que no tienen en la OTAN es vergüenza.

Otro ejemplo del mundo en el que vivimos es la candidatura exprés de Ucrania a la Unión Europea, antesala de la OTAN, que me parece hasta normal pero todo tiene un proceso. No sé si se han preguntado la razón por la que Europa y Estados Unidos envían armas a Ucrania para luchar contra Rusia y no lo hicieron en otras ocasiones con países más deprimidos también invadidos por el mismo país.

Pues la clave esté en «países deprimidos», porque no tenían una posición estratégica, ni recursos, ni ser el granero de Europa, lo cual no quiere decir que en esos otros países no hayan muerto personas de forma atroz y no se haya movido un dedo más allá de una «repulsa» internacional.

Para otra ocasión dejaré el ámbito doméstico en España y en Andalucía que hay mucha tela que cortar pero que, en vista de cómo está la situación no me digan que no comparten mi opinión y piensan que el mundo está fatal.