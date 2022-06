¡Paren la guerra de una vez!

Paren esa guerra de Ucrania y todas las guerras. No va a poder ser pero podemos ir pensando en hacerlo para cuando se pueda. ¿Por qué no se puede? La explicación de fondo es neurocientífica, el humano no es libre para detener guerras a menos que lleve a cabo un esfuerzo mental sobrehumano para el que aún no está preparado, tenemos como homo sapiens una antigüedad máxima de 200.000 años, a lo sumo 300.000, eso en términos de evolución es un suspiro. Las guerras han existido siempre y así va a seguir siendo, la guerra es la dueña del humano, no al revés. Lo que sucede es que esta de Ucrania puede ser la última guerra que libremos, son muy inquietantes los síntomas que estamos viendo y a los que parece que no les vemos la gravedad, pensamos en que la razón y el instinto de conservación se impondrán, por desgracia el humano es un ser tan inmaduro y ha crecido tanto su parcela cerebral tecnológica que es capaz de hacer una tontería porque no se pertenece del todo.

Así explicaba, en 2009, a sus 100 años, la gran Rita Levi-Montalcini, Premio Nobel de Medicina, especializada en neurociencia, la relación entre el humano y el cerebro desde el punto de vista de su especialidad: “el cerebro límbico, el hemisferio derecho, no ha tenido un desarrollo somático ni funcional. Y, desgraciadamente, todavía hoy predomina sobre el otro. Todo lo que pasa en las grandes tragedias se debe al hecho de que este cerebro arcaico domina al de la verdadera razón. Por eso debemos estar alerta. Hoy puede ser el fin de la humanidad. En todas las grandes tragedias se camufla la inteligencia y el razonamiento con ese instinto de bajo nivel. Surge en el origen de la vida de los vertebrados, pero no tiene que ver con el razonamiento. El peligro es que aquello que salvó al australopithecus cuando bajó del árbol siga predominando”.

Pues sigue predominando, cuando los medios persiguen y me enseñan una y otra vez a supuestos altos cargos de la OTAN o de la UE o de USA, pienso si acaso serán simples australopithecus recién descendidos de las ramas arbóreas. La guerra de Ucrania está matando a mucha gente ucraniana que los medios serviles de los australopithecus nos muestran al tiempo que “olvidan” los muertos por el hambre que el conflicto está produciendo en otros lugares del mundo y por supuesto los cadáveres de otras conflagraciones bélicas. La UE y la OTAN parecen satisfechas y gozan anunciando que le van a cortar a Putin el privilegio de la venta de gas y petróleo y que el presidente ruso se va a morir dentro de tres años. Ya está. No se preocupan por las consecuencias nefastas para la población occidental de sus democráticas, libres y occidentales decisiones.

El discurso es el mismo: Putin ha invadido, luego Putin es el culpable de todo. No es así de simple, da la impresión de que la invasión de Putin es la excusa para que aumente el rearme. Alemania anuncia una inversión de 100.000 millones de euros en armamento, algo inédito desde la Segunda Guerra Mundial. En 2019, el presupuesto de Rusia para este capítulo era de 60.000 millones de dólares/año y el de EEUU de casi 800.000/año. De manera que le decimos a los habitantes de EEUU que dejen de comprar armas y de matarse entre ellos y a escala mundial los mismos que se quejan de la venta libre de armas están forrando los bolsillos de los grandes empresarios matarifes. ¿Qué puede pasar con esa cantidad bestial de armamento circulando por el mundo?

La renuncia al petróleo y al gas ruso nos va a traer más inflación, más infelicidad, más radicalización de la política y del voto. Después, los mismos que se están armando hasta los dientes llamarán demagogos y dictadores a los que hablan de paz y orden, y logren grandes parcelas de poder. Da pena y lástima escuchar a la COPE decir lo que no se atreve a decir ni el Papa. Paren esta guerra, se pudo parar antes de que comenzara por medio de la diplomacia. No se hizo porque no interesaba, los australopithecus de Ucrania y Rusia son el pretexto para nuevas escaladas bélicas de los otros australopithecus.