Participar en el Mundial de Catar es una vergüenza

Que dice el portavoz del mundial de Catar que «quien luzca la bandera LGBTQ en la próxima Copa del Mundo de fútbol, será arrestado por 7 u 11 años. Estamos en un país islámico, se debe respetar nuestra religión, creencias y cultura”. Muy bien. La pregunta es: ¿van a respetar ustedes nuestra religión, creencias y cultura cuando vengan de visita a España? ¿Se vestirán como nosotros; permitirán mostrar el cabello a las mujeres; respetarán las normas básicas de convivencia españolas? ¿Podremos detener a todos aquellos que asesinen homosexuales en sus países de origen puesto que en España es una atrocidad? Las preguntas son interminables y se las voy a ahorrar a todos ustedes.

La diferencia entre el buenismo de los españoles y la forma de ver el mundo en algunos países es que los españoles pueden pasar las de Caín (por ejemplo, en Catar) por ser lo que son y los visitantes extranjeros en España pueden hacer lo que se les ponga en el higo (no sé qué es el higo en una persona, pero me parece de lo más ilustrativo). ¿Por qué vamos a participar en una Copa del Mundo de fútbol organizada en un país que no respeta los derechos humanos de todos los colectivos?

Nada más que decir porque lo siguiente ya sería vomitar lo que pienso. También se lo ahorro a todos ustedes.