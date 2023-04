“Pasa la vida/ y no has notado que has vivido cuando/ pasa la vida./ Pasa la vida./ Tus ilusiones/ y tus bellos sueños,/ todo se olvida”. ¿No se ha preguntado usted al cumplir los 40, 50, 60, 70..., cómo es posible que todo haya transcurrido tan deprisa? Al principio se vivía, pero no lo sabíamos, acaso fuéramos felices, esa entelequia gastada por el tópico, ese deseo que no existe, esa zanahoria atada a un palo que perseguimos como un caballo ingenuo. Acaso fuéramos dichosos. No lo sabíamos. Es ahora –que es tarde- cuando nos enteramos. Forges publicó una viñeta en la que un señor estaba charlando con un empleado junto al mostrador de la oficina de objetos perdidos. “¿Cómo se llama lo que ha perdido usted?”, le preguntaban. Y el respondía: “Ilusión, a secas”. Aquellos bellos sueños que nos empujaron en la juventud aún nos regalan energía, sabemos que se han quedado en el humo dormido de Gabriel Miró, la vida que quisimos cambiar nos cambió a nosotros y ahora cuando escuchamos a una persona que se autocalifica de progresista no podemos por menos que sonreír y lamentar que no la vayamos a ver con nuestra edad cuando haya pasado su vida y sus ilusiones o las haya perdido o las utilice para sobrevivir y no mirarse al espejo. Entonces tal vez se vaya a la Feria a cantar esta magnífica sevillana –la han interpretado Albahaca, Raya Real, María del Monte...- cuya letra estoy reproduciendo.

“Pasa la vida/ igual que pasa la corriente/ del río cuando busca el mar/ y yo camino indiferente/ allí donde me quieran llevar”. No tienen por qué demostrar depresiones severas los versos anteriores, puede tratarse de un simple bajón, de una tristeza o de una melancolía gozosa, la paz que te traen los años cuando pasa la vida. Con todo ese tesoro tu mundo interior es rico, pleno y preguntón, te sientes muy vital a pesar de que pasa la vida y aún deseas comprenderla más todavía para sentirla más y mejor. La muerte está cerca y, sin embargo, como Sócrates antes de que le dieran la cicuta, deseas aprender a tocar con la flauta esa canción que entonaba alguien cerca de él. El conocimiento hace libres y es un fin en sí mismo hasta el fin. Llevadme adonde queráis, sentadme en una terraza o en un banco de una calle ruidosa o de una plaza callada, da igual, conversaré con el hombre que siempre va conmigo.

“Pasan los años./ Se va la juventud calladamente./ Pasan los años./ Pasa la vida/ con su triste carga de desengaños”. No exageremos, gracias a los desengaños somos más fuertes cada día, en la vida real la letra sigue entrando con sangre, sudor y lágrimas. Si se sabe controlar, sufrir es un brazo inseparable del cuerpo de la existencia. “Si nos enseñaran a perder ganaríamos siempre”, es el título de un libro de relatos de Albert Espinosa, el título y una sentencia. En él, el autor escribe: “Vivir es aprender a perder lo que ganaste. Cualquier pérdida, si haces el duelo suficiente, se transforma en una ganancia”.

No hay tragedia tan bella y apasionante como la vida, la tragicomedia por antonomasia es haber llegado a este mundo. Lo que debemos hacer en él es intentar comprenderlo, llorar a los que jamás volverán, dejar una huella (“Todo pasa y todo queda/ pero lo nuestro es pasar/ haciendo caminos/ caminos sobre la mar”) y tener valor cuando llegue la hora del último viaje. Me aplicaré el primero estos deseos, si es que puedo. Mientras, entonaré con mi mala voz la sevillana que guía este texto y me consolaré. Mis alumnos siempre tienen la misma edad, año tras año, y los futbolistas del Betis y del Sevilla a los que veo jugar temporada tras temporada apenas envejecen. Mientras, yo no puedo parar el tiempo. Pasa la vida...