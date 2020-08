Son miles y miles de personas las que han decidido pasarse la Covid-19 por el arco del triunfo; es decir, son miles y miles de personas las que han decidido que esta pandemia no va con ellos. Parece ser que ni les puede afectar, ni ellos van a contagiar a nadie (ni siquiera a sus padres o sus abuelos); por lo que se ve, la inmunidad de estos sujetos venía de fábrica.

Por supuesto, la Covid-19 puede afectar a cualquiera y cualquiera puede montar un zipi zape de dimensiones monumentales en su casa, entre sus amigos o en un vagón del metro, si se contagia y sufre la enfermedad (incluidos padres y abuelos en ese desastre). Y lo más curioso es que estos que creen no tener nada que ver con la realidad, se pueden morir o pueden estar una temporada en la UCI del hospital tan larga como para que dejen de saber caminar.

No hay que confundir lo que significa ejercer nuestras libertades en plenitud y hacer lo que nos viene en gana. Soy el primero que he defendido que los confinamientos no son buenos, tanto dictar leyes al amparo de estados excepcionales no es bueno, y que la responsabilidad personal ejercida en libertad es la mejor de las estrategias posible. Y sigo defendiendo esa idea.

Lo que no puede ser es que un capullo escupa sobre un grupo de personas (iguales de capullos) y que aquí no pase nada; pero lo que tampoco puede ser es que las imágenes de la televisión nos muestren sanitarios bailando alegremente porque otro individuo ha superado la Covid-19 o a la presidenta de una Comunidad Autónoma vendiendo bocadillos a sanitarios que se agolpan entre sí. Lo que hay que hacer es informar con crudeza de lo que está sucediendo y si eso pasa por enseñar cientos de féretros alineados en una pista de hielo o un paciente hecho una mierda, pues tendrá que ser así.

La gente ha de ser libre, pero se le debe decir la verdad para que pueda tomar decisiones que se ajusten a una realidad que no se puede convertir en una ensoñación. Todos estos que han decidido que ponerse la Covid-19 por montera es lo más acertado, están confundiendo libertad con estupidez porque pueden morir y hacer que mueran otros. Hay que decirlo con claridad: la libertad no tiene nada que ver con hacer lo que a uno le viene en gana. De hecho, hacer lo que a uno le parece mejor suele terminar en la comisión de delitos de todo tipo.