Pasear por Sevilla Este, y tomar la gastronomía en “Ciara Tapas” un placer de dioses

Lo descubrí hace un par de semana en compañía de un buen amigo y gran gastrónomo como es Jorge Santos, Director de la oficina de CaixaBank en la Avenida de la Aeronáutica en Sevilla Este , Jorge es cliente habitual y compañeros de pádel de Jesús, sin llegar ninguno de los dos a figura de ese deporte. Su propietario es un joven de solo 35 años cuyo nombre es Juan Jesús García Márquez del polígono de San Pablo, fue allí en esa zona de la capital donde comenzó a dar sus primeros pasos en la hostelería con tan solo 15 años y en un bar que regentaba su padre, una familia hostelera de toda la vida. Jesús decidió dar un cambio a su vida laboral y se responsabilizo de un establecimiento con un socio llamado “El Tico “en el polígono de la carreta amarilla. Presume que nunca a formado parte de las listas del paro y que todo lo que en esta vida hace es trabajar duro y aprender a ofrecer calidad a sus clientes, es por eso la cantidad de horas que no puede dedicar a su familia. Tras un tiempo decide regresar al polígono de San Pablo, su barrio, y allí monta con solo 23 años el bar llamado “Las Gordas” en la Plaza de El Gallo donde solo durante un tiempo se hace con una gran clientela, es por lo que le hace decide cambiar a otro establecimiento mas grande llamado “Casa Damaso”, diez años esta ante los mando mandos de este establecimiento y es cuando le sale la oportunidad de su vida. Encuentra el establecimiento Ciara Tapas, el lugar que visite hace días y donde me quede prendado de la buena gastronomía que ofrece en ese lugar de la Plaza Amoríos numero uno de Sevilla Este, una inmensa terraza, comedor para celebraciones en el interior y zonas de parque y lúdicas para los mas pequeños en esa gran zona de Sevilla. Charlar con gente tan emprendedora como Jesús da gusto, me contaba como lleva su establecimiento y donde comen durante los fines de semana mas de trescientas personas entre el sábado y el domingo. Que tiene en exclusividad quesos como el Tarancón, puro de Oveja y curado en manteca con denominación de origen de Castilla La Mancha. El nombre de este establecimiento” Ciara” viene por su hija, nombre que ya lo tenia en mente desde que abrió el pasado once de noviembre de 2022.Las chacinas son un verdadero lujo, destacando la morcilla en manteca que se la envían desde Iguálega en la provincia de Málaga. Una selección de tapas y raciones de primera calidad y uno de los platos mas demandado son las papas Arrieras, carrillada, venado, la cola de toro y no dejen de probar los Batolitos de langostinos y Bacon o los caprichos de salmorejo. Los desayunos que ofrece son algo espectacular, tostadas con jamón ibérico de bellota y aceite de oliva virgen extra, aguacates, caña de lomo ibérica y el desayuno con tostada de salmón. Les pide a los jóvenes que quieran dedicarse al mundo de la hostelería, lo primero que tengan y estudien una buena formación, que tengan ganas de trabajar y que se vuelquen en la profesión que les tiene que gustar y mucho. Como una buena comida tiene que estar acompañada de un buen vino, no falta la cerveza y la carta de vinos de calidad a precios razonables, los postres son otro reclamo en Ciara Tapas, la Tarta de la abuela, la de yogurt griego con mango y la de Ferrero Roche, todo elaborado en su propia casa, es un pecado para los sabores. Desde aquí Jesús gracias por demostrar que contamos con profesionales de los que nos sentimos muy satisfechos y que das un ejemplo de buen hacer profesional a los jóvenes de tu generación. Si tienen la oportunidad y quieren comprobar que todo aquello que les cuento es verdad. Ciara Tapas en la Plaza Amoríos 1 de Sevilla Este un lugar que merece la pena conocer.