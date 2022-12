Patricia, la del Betis, pide serenidad

No ha terminado el año y leo titulares como estos: “Colas en gasolineras y lío en los 'super': el caos que provocará Sánchez con sus medidas” (VozPópuli). “Las imágenes más impactantes de la ‘bomba ciclónica’ que congela EEUU y ha dejado ya 26 muertos” (OKDiario). “La AEMET advierte de la cosa más extraña que va a pasar en España esta Navidad” (OKDiario). ¡Ostras! Este último titular, perteneciente al periodismo misterioso que tanto se lleva ahora, me transmite algo así como que va a llegar el fin del mundo y el juicio final.

Lo dejo ahí y pregunto: ¿así vamos a estar todo el 2023? Pues sí. Ganas le dan a uno de no saber nada de nada y dedicarse a escuchar música, hacer trabajos manuales por mera afición y jugar otra vez a las chapas. Las buenas noticias no son noticia y es verdad, no es noticia que caminemos hacia delante sino que de pronto todos y todas procedamos a caminar para atrás; no era noticia para Gregorio Samsa, el personaje de La metamorfosis, de Frank Kafka, levantarse y mirarse al espejo todas las mañanas y verse más o menos agraciado. Pero sí lo fue cuando al despertar una mañana se encontró convertido en un repulsivo insecto. Si no llega a suceder tal fenómeno no existiría el relato kafkiano.

Por otra parte, por favor, que pase de mí este cáliz de las elecciones de mayo y de diciembre, qué tortura, a fe mía, tortura que, mucho me temo, no va a terminar ni en diciembre de 2024. Ahora no hacen más que hablarnos del futuro. El metro y su cacho de línea 3, cómo será Sevilla en 2100 he visto en una información que se hace eco de lo que le ha dado por recrear a una aplicación de Inteligencia Artificial (IA) que de artificial tendrá mucho pero de inteligencia nada a menos que en 2100 la conservación del patrimonio tal y como lo idearon sus autores importe ya un pepino, si es que existen pepinos entonces.

En mi mundo profesional, tanto en el ejercicio del periodismo como en la universidad, se suele hablar y escribir pensando en el futuro. ¿Resultado de todo esto y de estar todo en jodido día especulando con el porvenir y asustándonos con titulares catastróficos o diciéndonos lo mala que es la derecha o la izquierda sobre bases especulativas? Que cuando te das cuenta te has encaramado en los 50, los 60, los 70 años, ¿de vida o de no vida?

Patricia Ramírez, que para mí será siempre la psicóloga del Betis, ha declarado a El Mundo : «Ante la búsqueda incesante de la felicidad, reivindico la serenidad como una forma más estable de estar en el mundo. Seguirás teniendo momentos de incomodidad, pero desde un estado más objetivo y menos intenso». Y, además: “La felicidad es una emoción efímera y dependiente. Quien te dice que tú la creas te miente. No vas a estar 24 horas siendo feliz, porque depende de si aparece algo bueno en tu vida. Y tú puedes chocarte con el coche yendo a trabajar porque alguien iba distraído con el móvil. O discutir con tu pareja a primera hora. En todas estas situaciones tendrás otro tipo de emociones, te sentirás incómodo y frustrado, pero sí puedes mantenerte sereno. ¿Cómo? Saliendo del coche con amabilidad y tratando de superar esa mala situación solventándola con educación. Manteniendo una conversación adulta para evitar encontronazos con tu pareja y resolver el desacuerdo de la mejor forma posible. La serenidad es un estilo de vida. En lugar de reaccionar bajo un primer impulso, tú eliges cómo responder a las cosas que pasan”.

Ay, Patricia, Patricia, si todo fuera tan sencillo ahora mismo te pediría una cita sanitaria y me tendería en tu diván. Como no lo es, mientras no se piensen mejor las terapias, siempre nos quedarán las benzodiacepinas.