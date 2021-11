Patricia sí que es una 'influencer'

Verídico. Y dolorosamente contradictorio. Más de 100.000 empleos indefinidos y bien remunerados, basados en la capacitación y desarrollo en las nuevas tecnologías digitales, no se crean en España, país con el mayor porcentaje de jóvenes en paro, porque son legión la cantidad de grandes, medianas y pequeñas empresas que no encuentran personas cualificadas a tal fin para empezar a ejercer especialidades profesionales relevantes ya hoy en día en cualquier sector: programadores de software, analistas de grandes bases de datos, coordinadores de proyectos, integradores de inteligencia artificial en los procesos, etcétera. Se veía venir que llegábamos tarde al presente de las profesiones que antaño se llamaban los empleos del futuro. Cualquier persona que adquiere fundamentos en estas materias y técnicas tiene elevadísimas probabilidades de contratación. Sin embargo, a lo que se quieren dedicar gran cantidad de jóvenes, despistados por la desorientación general, es a un modelo de profesión inexistente y sin contenido: Papá, mamá, quiero ser 'influencer'.

Una de las tonterías rampantes es atribuir a la etiqueta de 'influencer' la vitola de profesión. Desgraciadamente, está calando en algunos ambientes juveniles y se le da pábulo en algunas familias. Confundidos todos porque se ha normalizado atribuirle en los medios de información periodística esa categoría a cualquier joven que intenta ser popular mediante la conexión masiva a sus perfiles en redes sociales. Y porque a rebufo de la bulla se elaboran y publican noticias sobre los ingresos obtenidos por los jóvenes con más seguidores, informaciones que están mal planteados pues le confieren marco de cualidad indefinida y expectativa laboral a lo que en realidad es atípico, singularísimo, coyuntural y sin visos de continuidad. Cuando tengan 40 años de edad, y qué decir cuando cumplan los 50, ¿cuántos seguirán siendo aupados como reclamo por las plataformas digitales y por las marcas del sector gran consumo para sacarle rendimiento a su efímera notoriedad? Con lo fácil que es potenciar a nuevos adolescentes y jóvenes desenfadados de 15, 20, 25 o 30 años para darle vueltas a la noria de la novedad mediática + novedad comercial, y pasar página de quienes jugaron ese rol creyéndose tendencia y sin saber que tenían fecha de caducidad.

Este formato de producción de personas populares, para el que hay cantera en las redes sociales y vocación de dar el salto al famoseo sin curriculum, es el modelo 'low cost' del fichaje de prescriptores para usar su reputación con fines comerciales. Igual que la generalización del modelo tertulia en la programación de radios y televisiones, pagando una colaboración a quienes intervienen, es un modelo 'low cost' de producción de contenido para llenar horas de emisión muchísimo más barato que la creación de información, opinión o entretenimiento mediante géneros y estilos más adecuados pero que requieren tener trabajando a más profesionales y durante más horas. Esa es la cara oculta de este fenómeno. Igual que desde las empresas creadoras de redes sociales están encantadísimas con la enorme rentabilidad que les depara el enorme volumen de datos provenientes del comportamiento de los millones de seguidores de una persona cualquiera en su cuenta en esa red. Y esa persona no percibe nada a cambio, o a lo sumo una pequeña cantidad, ínfima comparada con el negocio. También son proclives a esa operativa mucho más barata quienes fabrican popularidades para televisiones, campañas de publicidad comercial, etc. Porque si todos tuvieran que recurrir a profesionales como George Clooney, Blanca Portillo, Rafa Nadal, Matías Prats, Carolina Marín, Arturo Pérez Reverte, etc., para influir en las compras, para vestir una ropa determinada, para leer un libro o para contratar un seguro, el coste de la operación sería muy superior.

Permítanme que les presente a una auténtica 'influencer'. Es joven, es andaluza, es desenvuelta, e incluso es noticia. Se llama Patricia González Rodríguez. Nació en Arcos de la Frontera. Y regresará en marzo de 2022 a Sevilla para seguir trabajando donde empezó a destacar. Es licenciada en Biología y doctorada en Fisiología. Ha encabezado durante seis años desde Chicago, adonde llegó aupada por el Instituto de Biomedicina de Sevilla, la investigación sobre la enfermedad de párkinson cuyos resultados se han publicado a comienzos de este mes de noviembre en 'Nature'. Con su nombre al frente del elenco, en el trabajo al que da marchamo de excelencia la revista que es la pasarela de la ciencia mundial, se ha acreditado por vez primera que las neuronas afectadas por este trastorno neurodegenerativo no mueren, solo pierden algunas de sus propiedades. Y ello reorienta el rumbo científico para intensificar los esfuerzos en el desarrollo de terapias génicas que puedan lograr la recuperación de esas neuronas.

El actor Michael J. Fox, popularísimo con la película 'Regreso al futuro', y aquejado de párkinson desde los 29 años de edad, es quien ha apoyado económicamente a través de su fundación la mayor parte de los fondos necesarios para el proyecto coordinado por Patricia González Rodríguez y con la participación de grupos de la Northwestern University de Chicago, el Weill Cornell Medical College de Nueva York y el Instituto de Biomedicina de Sevilla, donde Patricia cuenta con el magisterio de José López Barneo, el gran pionero en esta línea de investigación sobre una enfermedad que afecta como mínimo a más de siete millones de personas en todo el mundo. Huelga preguntarle a Fox si Patricia tiene profesión y si es o no 'influencer'.