Patriotas y solidarios: ¡cuidado!

Recibo frases bonitas de todo tipo para que sea feliz, no sé si los que me las envían son felices porque se las aplican a diario y entonces las recomiendan a los demás como quien recomienda una marca de vino con el año de crianza y todo. Una de esas frases es muy antigua, por desgracia aún estamos liados con ella: me aconseja que me guarde de los que se llaman patriotas y, al mismo tiempo, desprecian a sus paisanos de la patria. Eso lo sabemos por Franco. Ahora hay que añadir la novedad del siglo XXI, la añado yo: cuidado con los que se llaman solidarios porque lo son más con los de fuera que con los que tienen al lado y con su propia Historia.

Ambos especímenes viven de deseos y sobre todo los solidarios creen que pueden curar el cáncer con aspirinas, ellos suponen que hacen el bien y con eso les basta, los que no coincidamos con sus ideas somos retrógrados, insensibles, desinformados o hasta fascistas y nazis. A los solidarios, cuando se ven algo acorralados por la dialéctica de otro, les sale una bilis con la que defienden sus posiciones como los patriotas defienden las suyas. Es natural, cada uno protege lo suyo, el sentido de sus vidas, pero yo me guardo de ambas ortodoxias, las dos se derivan de una debilidad mental que en los solidarios es mucho más acusada, las dos son peligrosas porque son intolerantes, una forma de defender unas ideas enclenques es descalificar, insultar y hasta agredir a quien sostenga las contrarias. Ahora bien, la debilidad racional de tales ideas es su fuerza.

Ni me conmueven las personas patriotas con sus banderas ni esa foto en la que una sanitaria abraza a un marroquí de raza negra en la crisis de Ceuta, que tan famosa se hizo. Si acaso, y debo elegir, es más cercana a mí la bandera que el negrito marroquí, sé los significados de la bandera, los buenos, los malos, los pérfidos, y me siento orgulloso de ellos, de mi Historia, asumo sus luces y sus sombras, no me puedo permitir en este mundo la debilidad porque me comerían mis semejantes de otros lugares, empezando tal vez por los que llegan desde fuera, pero no conozco de nada al señor que intenta entrar por las malas en mi país, no sé quién es pero sí a qué representa. Lamento mucho su estado pero antes está mi país que el suyo, lo fácil es rescatarlo, abrazarlo, cobijarlo y luego dejarlo por ahí en manos de otros, lo difícil es colocar a mi país entre las potencias más poderosas del mundo, hacerlo respetar, porque si yo soy poderoso lo mismo puedo ayudar más y de otra manera al muchacho islámico que se presenta ante mis costas.

Si lo que digo es propio de un desalmado es que están leyendo mal estas líneas, yo tengo que barrer mi casa antes de invitar a nadie a ella y si alguien tiene problemas en su casa yo le suministro artilugios para que la limpie y se quede allí en lugar de venir a un hogar como el mío lleno de telarañas y hambre en forma de personas a las que conozco, son de mi cultura, llevo siglos con ellas, estamos intentando desarrollar los derechos humanos, empezando por los de la mujer y los del movimiento homosexual, hemos separado la religión del Estado, comprendemos que uno debe morir si así lo desea y que el sanitario es libre para negarse a hacerlo, apostamos por la sociedad digital y no tenemos que estar rezando cinco o seis veces al día, no le cerramos los templos de nuestra religión a nadie.

Me temo que tanto con los patriotas como con los solidarios todas estas cuestiones aún no se han comprendido, no se ha comprendido que para intentar ser un poco felices en la vida hay que partir de lo que es, una porquería, y no de lo que se quisiera que fuera, sólo conociendo la realidad más cruda y quemante de algo se puede intentar mejorar, lo demás es miedo y caridad, dos conceptos que aniquilan el progreso racional. Me acuerdo de la frase lapidaria del biólogo Yves Christen que la he colocado al principio de uno de mis últimos libros: “¡Como si un buen sentimiento pudiera bastar para borrar una realidad!”.