Pedigüeños con Bizum

La gente tiene que buscarse la vida y adaptarse a los nuevos tiempos. Es algo normal y que va con la evolución. Cada vez hay más personas pidiendo dinero en la calle porque la cosa está realmente mal. La calle San Eloy, por ejemplo, es la milla de oro del sin hogar y nadie hace nada por evitarlo, pero de ese tema hablaremos otro día.

La Ojana de hoy trata de lo que me ocurrió el pasado sábado, que me dejó realmente impactado. Me encontraba en la plaza del Pozo Santo cuando vino un chico con una guitarra a amenizar el ratito según él, según yo para dar el coñazo. Esto es como el que fuma al lado tuya, no tengo ganas de tragarme el humo de tu cigarro. Pues con los que cantan en la calle igual, no quiero oír tu contaminación acústica.

Al final de la actuación, gracias a Dios que sólo fueron un par de canciones, se pasó mesa por mesa con la gorra para captar fondos. Tengo la costumbre, y ahora con la pandemia mucho más, de no llevar dinero en efectivo. Lo suelo pagar todo con tarjeta. Pues bien, cundo el chico vino, le solté un no te voy a dar ni un duro, pero más elaborado y políticamente correcto: «lo siento, no tengo suelto». Su contestación fue de grana y oro: «no te preocupes, acepto Bizum». Con esa contestación no pude más que quitarme el sombrero y darle algo.

¿Ahora qué hacemos? Lo siguiente será que los gorrillas lleven un TPV para poder cobrarte el impuesto revolucionario.

Esto también me recuerda a una anécdota con un aparcacoches en Nervión, al que le dije que no le daba nada porque no tenía suelto y él, con guasa, me contestó que no me preocupase, que tenía cambio de 5, 10, 20 y 50. Ni el Banco de España tiene tanto efectivo.

Al final, lo mejor, es dejarse de frases políticamente correctas y decir claramente no es no.