¿Pedimos perdón por “ver” otra guerra?

Una profesora y amiga, colega en la Universidad de Sevilla, para mí muy prestigiosa y querida, elaboraba torrijas con una amiga rusa, acompañadas ambas por otra amiga, española. Todas lamentaban la guerra de Ucrania y sus víctimas. La rusa y mi colega, sin embargo, coincidían en que existía falta de información complementaria a la que ya tenemos. La tercera se molestó y enfureció bastante porque lo tenía todo claro, ya saben, lo que acaso casi todos ustedes piensen y están en su derecho: Putin es un genocida, el ejército ucraniano y sus guerrillas nacionalistas, la parte “buena” del conflicto. Se acabó, como con Franco: Dios, Patria, Justicia. Familia, Municipio, Sindicato. Occidente es Uno, Grande y Libre, la Reserva Espiritual y Democrática del Mundo, los demás son lo que son que es lo que nosotros digamos que sean, antes de que existan investigaciones realmente independientes, antes de que la gente se entere de las versiones de los otros, como si una guerra se pudiera despachar así: deme kilo y medio de propaganda. La ortodoxia de la ignorancia se había apropiado de la conciencia de la enfurecida señora ante la simple duda y demanda de más datos por parte de las otras dos que sí representaban a Occidente porque pensaban por ellas mismas.

Yo llevo bastantes artículos denunciando este falso periodismo que tenemos encima. Lean los códigos deontológicos del periodismo y compárenlos con lo que recibimos: la voz de sus amos, donde la COPE y la SER piensan exactamente lo mismo: lo que les diga un señor que no es ni europeo sino que encabeza un país en decadencia con una grave crisis interna que se resiste a ocupar otro lugar en el mundo que no sea el de gendarme, ideólogo y maltratador. En Vietnam se probó con pelos y señales la matanza de My Lai y se nos quedó en la mente ya para siempre el recuerdo de la niña achicharrada por el napalm de sus bombas.

¿Cuántos civiles murieron en la invasión de Irak? No se sabe aún, veamos qué decía la BBC en 2010: “La cifra más baja hasta el momento es la que dio en 2005 el entonces presidente George W. Bush. «¿Cuántos ciudadanos iraquíes han muerto en esta guerra? Yo diría que 30.000», dijo el mandatario. En contraste, la estimación más alta es de 2008 y dice que tras la operación liderada por Estados Unidos perdieron la vida más de un millón de iraquíes”. ¿Van a expulsar a EEUU y a los demás países de la OTAN del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU? No, porque nosotros podemos matar, los demás, no. Nosotros matamos por el bien de la Humanidad, somos el Occidente elegido por Dios para hacer justicia en el planeta.

Inglaterra ha matado y re-matado en China y en India. Alemania para qué hablar. Francia la lio hace poco en Libia y asesinó en Argelia a todo el que pudo. Hablamos de los siglos XIX y XX. Las revoluciones industriales, unidas a lo que en Historia se llama época del imperialismo o de colonizaciones, fueron caldo de cultivo para el saqueo y asesinato en tierras extrañas. Qué maravilloso es ser los buenos y escribir la Historia, qué estupendo manejar el concepto derechos humanos con la inclusión de la libertad de prensa para luego pasárselo todo por el forro de los caprichos.

Las dos mujeres que le reprochaban a la ortodoxa, tan segura de todo, que no les permitiera ejercer el derecho a exigir una información más completa de la desgracia de Ucrania, le recordaron cuál es el único país que había arrojado dos bombas atómicas en este mundo, por ahora, ante la postura totalmente parcial de la señora que colocaba a Putin en el culmen de la maldad, tal y como le habían dicho que pensara y expresara.

Es decir, aquí, si se disiente, encima se tiene que pedir perdón, llevar a cabo un acto de contrición, dolor de los pecados, propósito de la enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. La demanda de mayor contraste informativo, la desobediencia a las voces de sus amos lleva consigo la caída en la más desesperante condición de malvado, ser poseído por el más terrible de los sentimientos de culpa. Y todo porque unos países le han dicho al máximo invasor del siglo XX y de lo que llevamos del XXI que se le acabó el papel de único señor del planeta, que el mundo va a ser multipolar. Ojo, que esa resistencia a aceptar la realidad nos puede llevar al desastre más extremo, sin vuelta atrás posible. Entonces ya no se podrá preguntar nada, sólo buscar un agujero donde meterse. Seguro que en tales momentos las tres señoras que debatían se pondrían de acuerdo en que buscar un pozo donde refugiarse es lo que había que hacer. Y ya no habría más torrijas hasta dentro de unos siglos, si es que quedaba alguien para cocinarlas y condimentos con los que darles forma.