Pedro Sánchez, coge tú el fusil

Mira, mira el presi lo valiente que está, se sale el tío de patriota y de europeo, mandará armas a Ucrania en compañía de Europa, no por su cuenta. ¡Aúpa, Ucrania! ¡Ciudadanos ucranianos! Os vamos a enviar armas y con las que ya tenéis de USA que cada uno agarre su fusil y a pegarle tiros a los invasores rusos. Ya nos pagaréis, de eso no os preocupéis que os damos facilidades y os hacemos rebajas por cada ruso que liquidéis y la rebaja será mayor mientras más alto sea el galón de los militares muertos. Se admiten bizum y que nos pidáis préstamos bancarios para pagarnos, ya nos abonareis los intereses y el principal más el dinero restante que os tendremos que prestar también para que arregléis los estropicios en general cuando venzáis a los malos. Y para recuperar vuestros campos de trigo y maíz y rehacer el ejército. Todo sea por la libertad y la seguridad.

No tengo más remedio que echar mano de nuevo de la película La vida de Brian para comparar la solidaridad de la UE con esos que llegan ante un Brian que ya está atado en la cruz y acuden a solidarizarse con el torturado en nombre del Frente Popular de Judea y del Frente del Pueblo Judaico. Después de darle unas palabras de ánimo la solidaridad consiste sólo en eso o en suicidarse allí mismo a sus pies ante la mirada asombrada e incrédula de Brian. “Esto no es una guerra con Ucrania sino con toda Europa, ahora les tocará a ustedes”, dicen algunos afectados por las bombas rusas como para meternos miedo y que les echemos una mano más allá de las palabras, las manifestaciones de repulsa, entrega de fusiles y otras solidaridades varias. “Es que no son de la OTAN”, afirman una y otra vez personalidades como Borrell y la ministra Margarita Robles. Ah, pero, si Marruecos en lugar de mandarnos a 10.000 desgraciados por Melilla nos manda 10.000 soldados, ¿nos iba a ayudar la OTAN con Biden echándole piropos a los marroquíes para que le hagan frente a Irán y así proteger a Israel? Tenía que ver yo eso. Bueno, mejor no.

Y a Sánchez, cuando les dijera a sus socios de gobierno y a sus apoyos en Las Cortes tomemos todos un fusil para defender a España, ¿qué le ocurriría? ¿Se cuadrarían Rufián y el resto y responderían “a sus órdenes, señor”? Hay algún opinador por ahí por los medios haciéndose preguntas semejantes. La respuesta ya la sabemos, España es, desde hace años, un país perfectamente preparado para ser invadido sin que millones de sus habitantes movieran un dedo para apretar un gatillo. Para colmo, ya ni hay mili, ¿qué íbamos a hacer con un rifle? ¿pegar tiros en un juego de la calle del infierno en la Feria?

Otra cosa. A Ucrania la ha invadido Rusia, 250.000 soldados frente a 770.000 rusos más la tecnología. Ucrania aún aprovecha la de la época soviética, Rusia es líder mundial en algunos tipos de misiles. Veamos: si a España la invade USA y me dicen que trinque un fusil y me líe a tiros con los marines y todos esos muchachos criados con cereales Kellogg’s y perritos calientes, lo mismo lo haría pero sería pa ná, tarde o temprano me darían la estocada simplemente por número y tecnología, lo mejor sería hacer como hicimos con Napoleón y como han hecho los talibanes: guerras de guerrillas, desgaste a lo bestia del enemigo y, con todo, los buenos no siempre ganamos, eso ocurre en el cine, en la vida real suele ser al contrario. O sea, que los ucranianos se tienen que aviar solos y a mí me parece que eso de caer por la patria tiene sus límites, una cosa es ser patriota y otra un ingenuo apasionado.