Pedro Sánchez: dimite o revienta

Pedro Sánchez está solo y acorralado. Por supuesto, su soberbia le impide ser consciente de ello y plantearse dar un paso al lado para convocar unas elecciones generales de inmediato. Pedro Sánchez sigue dando palos de ciego, sigue sin contar con la oposición, sigue sin pensar en los españoles (solo lo hace, un poco, en los que le tienen que votar). Pedro Sánchez es un enorme problema para España.

El problema que tenemos los españoles es que nos enfrentamos a una maquinaria propagandística de enormes dimensiones y de gran poder. Cada fracaso del Gobierno se tiñe de ‘la culpa es del cha cha cha o de Putin’ y son millones de personas las que reciben un mensaje confuso y, muchas veces, falso. Por otra parte, el Gobierno de España sabe que ‘comprar’ votos no es tan difícil y puede ser legal aunque, al mismo tiempo, inmoral. Como la moral se la están cargando sin miramiento alguno queda lo legal y entonces, sirva de ejemplo, el Gobierno de España ofrece un bono a los jóvenes para que consuman cultura; eso sí, solo a los que van a cumplir 18 años ahora. Mayor desvergüenza es difícil de alcanzar.

España dobla la tasa de desempleo media de la UE. Son más de 3.100.000 personas las que se encuentran en esa situación. Pero el enfoque del Gobierno es que ha bajado mucho respecto a los dos años anteriores. Claro, es que en 2020 el mundo se paralizó y en 2021 comenzó a funcionar levemente. Si le preguntan a uno de esos desempleados sobre la forma de tratar el asunto del Gobierno de España igual dicen algo distinto a que todo va fenomenal. Lo cierto es que tenemos un problema brutal y Pedro Sánchez lo vende de un modo insólito: ‘¡Vamos bien y mi ministra de Trabajo es la repanocha!’. Las colas del hambre siguen funcionando a toda máquina.

El crecimiento de la economía española será bastante menor del previsto. Eso genera un destrozo inmediato en los presupuestos y en las políticas previstas. Pero aquí no pasa nada. Lo importante es seguir en el poder. Nos dicen que la culpa es de Putin y arreglado.

La política internacional de España va de lo trágico a lo irrelevante. Cambiar la postura del Estado español respecto al pueblo saharaui (esto es un asunto de Estado y no del Gobierno de turno) es algo menor para Sánchez o eso parece. Ni se consulta con la oposición, ni se informa a todas las partes que van a estar afectadas, ni se anuncia de forma correcta a la opinión pública... Un desastre. Algo que, posiblemente, había que hacer y no es mala cosa, en manos de Pedro Sánchez se convierte en un problema que puede afectar seriamente al bienestar de los españoles. Ese es el ejemplo de la parte trágica. La irrelevancia se puede ilustrar con algo que ha ocurrido hace muy poco que no deja de ser una anécdota cómica, pero iluminadora. Mario Draghi, presidente del Consejo de Ministros de Italia, ha llamado Antonio a nuestro presidente. No saben ni como se llama más allá de los Pirineos. ¿Sabría Joe Biden con quién hablaba durante los quince segundos que caminaron juntos antes de entrar en una reunión?

Los españoles le importamos un bledo a nuestro presidente del Gobierno. De otro modo no se explica que tenga a todo el país enfadado, pidiendo soluciones a un problema de precios que parece no tener fin, clamando para que llegue a un acuerdo con los transportistas, con los pescadores y con los colectivos afectados por esta nueva crisis (todos). Ya pocos confían en Pedro Sánchez. Y ya casi nadie se acerca por si le salpica el agua en el naufragio. Incluso sus socios de Gobierno no se andan con sutilezas al criticar las políticas de Sánchez porque ya se sabe que esos naufragios unos salen pitando antes que otros.

Si las cosas se hubieran hecho bien, el crecimiento económico coincidiría con las previsiones. De ese modo, la mayor recaudación de impuestos (la subida del precio del combustible hace que esa recaudación sea el doble de lo previsto) podría servir para aliviar la carga impositiva. Dicho de otro modo, el Gobierno podría bajar a la mitad los impuestos y recaudaría lo mismo que había previsto y todos sentiríamos cierto alivio respecto a la que está cayendo. Pero no, no es así. Seguimos pagando cantidades inasumibles para los transportistas y para cualquier español porque las previsiones se hicieron pensando que ya llegaría una millonada de la UE y que las cosas irían bien. Por cierto, la subida de los precios en España no solo es culpa de la guerra de Putin. Llevamos meses soportando el problema. Lo del ruso ha sido la puntilla.

La soledad y la mentira en política son malas compañeras de viaje. Y son las únicas que tiene Pedro Sánchez en este momento. Tal vez ha llegado el momento de dimitir, señor Sánchez.