Pedro Sánchez ha hecho el ridículo

Pedro Sánchez lo ha intentado y se ha dado de bruces contra la realidad.

El presidente del Gobierno no quiere que le griten, que le dediquen abucheos, que le critiquen de forma sonora. No quiere y trata de evitarlo a base de triquiñuelas bastante cutres que pueden volverse en contra. Hoy, Pedro Sánchez ha intentado llegar al mismo tiempo que los Reyes de España para que la gente dudase entre aplaudir o quejarse. Ha medido mal los tiempos y se ha retrasado haciendo esperar a los reyes y rompiendo, así, el protocolo. Además, los asistentes no han dudado entre aplaudir o abuchear. Los gritos, insultos, silbidos y aspavientos, han sido monumentales. Al fin y al cabo, todos sabemos a quién se dedican estas cosas y a quién le han dedicado varias ovaciones a lo largo de la mañana. Mal negocio ha hecho Pedro Sánchez y la imagen ha sido mucho peor que si hubiera llegado a tiempo, se hubiera comido el marrón y punto.

Pedro Sánchez no soporta las críticas y esto provoca que todo lo que le rodea parezca de cartón piedra. Si le preguntan los ciudadanos anónimos resulta que estos son los mismos que asisten a otros actos y todo está escrito de antemano; si sale a la calle no se acerca a nadie que no sea parte de la clac (parece mentira, pero la clac sigue viva gracias a estas cosas); si tiene que acudir a un acto en el que la estrella es la patria trata de no dejarse ver mucho o mezclarse con otros para no ser abucheado.

Dicho todo esto, he de añadir que un desfile de esta magnitud debería ser una fiesta para todos y que existen innumerables ocasiones al cabo del año para quejarse, especialmente el que se celebran elecciones generales. A veces, debemos entender que está por delante de cualquier presidente lo que representa nuestro país.

Sea como sea, vaya forma de hacer el ridículo. Ay, que desgracia.

Por cierto, felicidades a todos los españoles porque, hoy, es su día. Especialmente, felicidades a los miembros de la Guardia Civil puesto que, hoy, es el Día de su Patrona.