Pedro Sánchez, incendios, cambio climático y las idioteces de la Internet

Estamos muy acostumbrados a escuchar idioteces y mucho más desde que las redes sociales aparecieron y revolucionaron el mundo entero. La potencia de la Internet ha provocado un flujo de información de un tamaño que se escapa a la razón.

Idioteces. Teorías que afirman que la Tierra es plana, que es un círculo rodeado de un muro de hielo gigantesco; la idea de que Franco no estuvo jamás enterrado en el Valle de los Caídos o que nunca se llegó a la Luna; han ido calando en mucha más gente y de una forma casi violenta. Y esas son las que pueden parecer hasta normales si consideramos que somos muchos y no todos vemos lo mismo de la realidad que vivimos. Las hay mucho más disparatadas, por ejemplo la que afirma que la canción de Las Ketchup, ‘Aserejé’, es una canción satánica. Y es que, claro, si escuchas con atención el estribillo que dice “Aserejé, ja, de je, de jebe tu de jebere sebiunouva, majabi an de bugui an de buididipi” seguro que eres consciente de que Satán está siendo invocado; nadie podría pensar que ese estribillo es la traducción fonética del archiconocido ‘Rapper’s delight’ de The Sugarhill Gang.

Estamos tan acostumbrados a las idioteces que todo lo que nos dicen lo filtramos de forma automática a través de nuestros paradigmas y solo nos quedamos con lo que nos interesa por ser familiar, por cuadrar con nuestras creencias o por ser lo que necesitamos en un momento de apuro. Solo así se entiende que el personal se trague mensajes populistas y, más bien, cochambrosos.

Pedro Sánchez es el rey del mensaje que llega y se integra en las consciencias por ser adecuado a los tiempos que corren. Pero eso no significa que sea cierto o salvador o algo así. Por ejemplo, el cambio climático es la causa de los incendios que padecemos en España. Nos va bien y nos rasgamos las vestiduras pensando en un futuro incierto y nefasto. Pero los incendios (el 85 por ciento) son provocados por locos que queman por placer o por el efecto de tormentas secas o por causas que poco tienen que ver con el cambio climático. Ese cambio climático existe y eso nadie puede ponerlo en duda. Ese cambio climático ayuda a que los efectos de los incendios sean devastadores y eso no se puede discutir, pero el cambio climático no es la explicación de todo lo que pasa en el mundo. Si se cuidase la España vaciada y se pudieran medios para luchar contra los incendios de forma eficaz, otro gallo cantaría. Por cierto, la Tierra es redonda, Franco estuvo enterrado en el Valle de los Caídos y el hombre llegó a la Luna.