Pedro Sánchez no huye. Pedro Sánchez ataca con todo

Puede ser que la convocatoria anticipada de elecciones en España suponga una huida hacia delante de Pedro Sánchez; es posible que dentro del PSOE se cuestione el liderazgo de Sánchez; es posible que Pedro Sánchez sea tan arrogante como para despreciar todo y a todos convocando sin sentido alguno unas elecciones generales. Quizás aunque no seré yo el que discuta que es un movimiento rápido en exceso y poco meditado. Sin embargo, es necesario echar un vistazo más general a la situación porque estamos hablando de un político astuto que puede pensar de una forma especialmente enrevesada para tener siempre ventaja.

De momento, estamos hablando de la convocatoria anticipada de elecciones y no de los resultados nefastos de ayer. Es como si la derrota sin paliativos que acaba de cosechar la izquierda en España no hubiera sucedido nunca. De entrada, Pedro Sánchez ha logrado que los análisis se vean enredados con la nueva noticia. Por otra parte, la fecha elegida es el 23 de julio y eso significa muchas cosas. Me temo que las teorías conspiranoides van a tener poco recorrido. No creo yo que Sánchez haya señalado esa fecha para que el voto por correo sea inmenso y, así, poder hacer trampas. Creo yo que es más importante que en esa fecha ya tendrán que estar los Gobiernos autonómicos formados y eso será un arma de destrucción masiva en manos del PSOE. Si PP y Vox llegan a acuerdos, el comodín de ‘el fascismo llega para acabar con la democracia’ se hará presente durante la campaña electoral. Y lo peor de todo es que el PP no podrá negar que pactará con Vox y quedará en evidencia. Ya veremos si en el PP pueden alargar los plazos para formar el menor número de Gobiernos autonómicos.

Alguien podría pensar que Pedro Sánchez ha dado un paso al frente dejando a disposición su puesto después de recibir un palo como el de ayer; alguien puede pensar que es un político sensato que quiere dejar que el pueblo hable y, si es su deseo, quitarse de en medio. Nada más alejado de la realidad. Pedro Sánchez hace el único movimiento posible que le queda en la manga. Era eso o refundar el partido sin remedio. Entonces ¿qué le hace dar este paso si no es su coherencia y capacidad de entrega (si es que eso existe alrededor de Sánchez? Quiere ganar las elecciones y podría ser que las cosas no fueran como parecen en principio.

Podemos fuera de juego, destruido por completo. Eso significa que Sánchez puede utilizar otro comodín: el voto útil. Ha quedado claro (por ejemplo en Madrid) que votar a Podemos ha sido un desastre. Al no llegar al 5 por ciento se han perdido todos esos votos de la izquierda y Almeida y Ayuso han conseguido una mayoría aplastante. Si los votos de Podemos hubieran ido a parar al PSOE o a Más Madrid la cosa serían muy diferentes a estas horas. Pedro Sánchez pedirá el voto de izquierdas en nombre de la utilidad y si se lo prestan podría ser que las cuentas le fueran favorables. No hace falta decir que la clave está en si Yolanda Díaz pone en marcha Sumar o se presenta con el PSOE. Lo primero complica las cosas a Sánchez, lo segundo sería la jugada maestra (Podemos fuera del mapa y la izquierda más unida que nunca). Por el lado de la derecha, la fortaleza de Vox juega en contra del PP si la izquierda se enroca. Por tanto, Sánchez no está tonto perdido, ni es temerario; tan sólo es astuto. Además, de todo esto, el desierto de aquí a final de año hubiera sido un desgaste tremendo que el PP hubiera podido utilizar para recordar a diario la debilidad de la izquierda española. De precipitada no tiene un pelo la convocatoria anticipada.

Este presidente es un estratega de manual. Y ya veremos si ha realizado una jugada maestra o si ha tomado la peor decisión de su vida. De momento sólo hablamos de él y de su jugada. De Feijóo no decimos ni pío y de la derrota de ayer tampoco. Tengo la sensación de estar ante una decisión que dará mucho que hablar a los politólogos del futuro.