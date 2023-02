¿Pedro Sánchez? ¿Nuñez Feijóo? ¿Díaz Ayuso? Menudo panorama

Ya parece definitivo que, de aquí a unos años, vamos a tener que acostumbrarnos a la composición de un arco parlamentario que invita a pactos indeseados por muchos.

Según las últimas encuestas, tanto el PSOE como el PP tendrán que recurrir a Unidas Podemos o a Vox para poder gobernar. Pero, además, tendrán que buscar otros apoyos parlamentarios para poder gobernar con cierta estabilidad. En el caso del PSOE, es posible que ERC y EH Bildu se conviertan en un clásico. En el caso del PP, ya veremos si es que llega el momento de formar gobierno.

El bipartidismo se descompuso con la aparición de Podemos y se hundió con la aparición en escena de Vox. Y con él, la política tradicional se difuminó. ¿Para siempre?

Mientras no aparezca un líder que entusiasme, que arrastre los votos desde el extremo a zonas más centradas, que sea capaz de iluminar un camino hacia el futuro de todos, la cosa no va a cambiar. Los discursos vacíos y populistas han encontrado un espacio gracias al vacío provocado por la falta de estadistas. ¿De verdad alguien piensa que alguno de los que están peleando por hacerse con el poder es una figura que pasará a la historia por algo importante? No es lo mismo aparecer en los libros porque te tocara una pandemia que por hacer algo grande por tu país. Y, de momento, Pedro Sánchez no ha conseguido nada del otro mundo y Feijóo no parece llamado a ello. Del resto ni hablamos.

Solo tenemos políticos que se tiran los trastos a la cabeza porque no tienen argumentos propios con los que defender su posición. Si alguno de ellos fuera brillante no tendrían que andar con estas batallas tan estúpidas que polarizan, desaniman y fatigan a los votantes. Y, como a río revuelto ganancia de pescadores, los extremistas han encontrado su hueco, un lugar en el que el disparate tiene protagonismo. Por cierto, si la gran esperanza de algunos es una mujer de la talla política de Isabel Díaz Ayuso es que la cosa está complicada de verdad.

Es pronto y las cosas cambiarán de aquí a las elecciones, pero que nadie espera gran cosa de una realidad que es terca y nos deja frente a mediocridad política y una frágil esperanza en que todo cambie.