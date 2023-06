Pedro Sánchez, perdona que te “sal pique”

Dedicado a los “camaradas” del heteropatriarcado:

De repente Pedro Sánchez, el Presidente, -tuyo y mío- se ha acordado de nosotros y esta vez no ha sido mediante una nueva reforma del Código Penal con la que robarnos esos nuestros niños.

Alguien le ha susurrado que le faltan 800.000 votos para ganar. Y quiénes mejor que tu y yo, maltratadores y machistas, para seguir donando a las AMUVI, las ADIMA, la Asociación de Mujeres Progresistas, los Observatorios y los Puntos de Información desde los que, algunos dicen, se desvían clientes a despachos particulares en los que te “amparan” a euro por sílaba de cada escrito.

Sánchez, ese hombre que da instrucciones a la Fiscalía para no concederte permisos penitenciarios o que te niega los indultos que sí concede graciosamente a las que trabajan -día a día- en cazarte con denuncias falsas. Gracias a este prohombre, somos lideres en ansiolíticos. Punteros en insomnios y suicidios, a los que llega postrera la primera luz que te acoge entre las rendijas de los aires difíciles y el viento de Levante.

El pone a los jueces, al Fiscal General del Estado. Y así su Sanchidad, tiene potestad de sancionarlos.

Sánchez retorna ahora por Navidad, aunque sea Julio. Nos trae en bandeja de plata la cabeza de Irene Montero, a la que ha lisonjeado con la mayor regalía en forma de presupuesto de la democracia, para acabar de cementar la igualdad construida contra los hombres.

España es el edén de la denuncia falsa. Los extranjeros que vinieron un día en busca del sol y de aquel laberinto ibérico de Gerald Brenan, un día amanecen con esposas en las muñecas. Así Jakub de Chizy; o Leo u otros muchos, que recordar no quiero. Para ser feliz no hay que tener memoria.

Pero ahora -miren por dónde- le somos útiles y nos quiere para edificarle nuestro propio Valle de los Caídos.

Quiere que con nuestro voto sigamos manteniendo las Salmerón, las Sevilla o las Rivas. Las que pierden juicios, pero ganan relatos.

Que se lo digan a Arcuri o a Rubén Castro, que aún estoy esperando su homenaje por el Betis, como el de Joaquín...

Y ahora no contento con toda esta diáspora, Sánchez viene a pedir nuestro sobre (no el que se reparten sus amigos Berni y demás). Así podrá seguir sosteniendo Observatorios, Juzgados de excepción y otras especies que diletan en el Consejo General del Poder Judicial.

Llamadme machista, fascista. También a la segunda pareja que asoma al otro lado de la cama y te sostiene mientras no sobrevuelas ni una erección, tales son tus temblores. Amor incondicional a esos que siempre serán vuestros niños, como gratitud a tu madre, por haberse ido a tiempo de perderse esta ignominia. Pena, penita, pena...

Recordad que hasta Alfonso Guerra denunció cómo se compraron voluntades togadas para aprobar esta Ley de grilletes.

Así que ya solo nos queda Alvise Pérez.

Las Olonas o la tal Guardiola (“poresita”), han desertado de donde nunca estuvieron.

Mientras tanto, querido Pedro Sánchez, si me oyes en el Falcon de los March en que te desparramas, espero que mi esputo te “sal Pique”

Y el día del recuento, invito a polo de limón, ardiente como esta vida que no es mía y sin embargo es la mía, como este afán sin nombre que no me pertenece, y sin embargo soy yo.

“Porque en verdad os digo que cuanto le hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí me lo hicisteis”