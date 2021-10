Pedro Sánchez y los idus de marzo

“Et tu Brute”, exclamó Cesar, cuando sus traidores le asestaban veintitrés heridas. La cita es de Shakespeare y no está claro si es un interrogante o una exclamación de sorpresa por hallar al antaño discípulo entre los que empuñan, mientras su dignidad de Emperador solo le alcanza a taparse el rostro ante la muerte...

Pedro Sánchez afronta su última recta. Ciertamente, su camino ha sido prodigioso y sería bueno recordar que ha sido el único en democracia que renunció a su acta de Diputado; algo que hubiera engrandecido en su final a Susana Díaz, la cual aún cree guardar un as en la manga; no en vano, Juanito Espadas cree más en los susánidos, que en la guardia de corps de los dicen representar al líder.

El Presidente ya no se fía de nadie y hasta la cama king size de Moncloa se le ha quedado pequeña, ante el espacio que usurpa el miedo. Me dicen que solía despertar con delirium tremens, cuando vislumbraba a Ayuso entre las cortinas estampadas, pero me da que entre sueño y pesadilla se le han empezado a aparecer espectros de carne y hueso.

El primero, Carmona, que accede a sueldo de 700.000 Euros/anuales, en el primer desafío del IBEX 35, de nombre Ignacio Sánchez Galán, Presidente de Iberdrola; justo el que ya fichó al ex Director del CNI., Felix Sánz, previa jugosa nómina mensual aliñada de pagas extraordinarias.

Esto jamás hubiera ocurrido con Aznar o González, que bueno era el primero para estas menudencias y el segundo, invitándolos en fiesta de guardar en La Bodeguilla.

Ya asoma también Ivan Redondo, al que los medios oficiales que él alimentaba, le han castigado con la humillación–tras su entrevista con Evole- al equipararlo a los tontos (“tonto es el que hace tonterías”) que decía Forrest Gump.

Mientras todo esto ocurre, y de fondo, siguen sonando los conservadores de la Sala Penal del Tribunal Supremo y del Constitucional, lo cierto es que no solo han caído una tras otra las leyes socialistas, sino el estado de alarma, el cierre del Congreso y, si les dejan, demolerán hasta el aborto.

Me da que los timbales de la orquesta anuncian Elecciones anticipadas y el Congreso del PSOE su primer aldabonazo. Quizás por ello, Moreno Bonilla cose y reza el rosario, que no hay mejor lugar para ello que San Telmo.

Mientras todo esto ocurre, ajeno al bullicio, alguien toca en el atardecer de la Alameda, donde miro y miro y no hay salamandras de mi oceáno sin caracolas de mar.

La historia de Sánchez daría para alguna canción del cabrón de Frankie Sinatra, si no fuera porque el contador de la luz no parará, hasta que el peón y la dama (el Rey nunca) acaben en la misma caja....