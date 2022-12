Pelé en Palomares del Río

Pelé no estuvo nunca en Palomares del Río, que se sepa, pero era un dios para todos los niños que jugábamos al fútbol en la calle, en el Raso del Nono o en La Laguna. El Burri, uno de los personajes más entrañables del pueblo, me solía llamar Pelé cundo me veía jugar. Otras veces me llamaba Amancio o Gento. ¡Y mira que era malo! Cuando en casa no teníamos aún televisor nos acostábamos muy temprano, a la hora de las gallinas, y como no tenía sueño, cerraba los ojos y me imaginaba que era Pelé. En Palomares había grandes futbolistas en los años sesenta, como Salvador del León, Rafael de la Nena, Ricardo y su hermano Quico, el Rácano, el Benacho o el Moreno. Los idolatraba, pero mi ídolo era Pelé, al que ya vi jugar en el Mundial de México, de 1970, con Piazza, Clodoaldo, Jairzinho, Tostao y Rivelino, entre otros. Naturalmente, Brasil ganó aquel mundial, en el que, curiosamente, tuvieron que cambiar de entrenador para que jugara Pelé, porque Saldhana no pensaba contar con él y lo cambiaron por Mario Zagallo. Pelé era ya el mejor, un jugador incomparable, que jugaba su cuarto mundial. Su explosiva combinación de clase, potencia y talento lo hacían único. En color, además, que fue una de las novedades de aquel inolvidable campeonato.

El genio del estado de Minas Gerais, Pelé, se convirtió en el ídolo de todos los chavales de Palomares, que coleccionábamos sus cromos. Así que ayer fue un día triste para quienes ya peinamos canas, que entonces, hace cincuenta y dos años, éramos niños pobres que no teníamos un campo de fútbol en condiciones, ni siquiera un balón reglamentario. A veces jugábamos con botellas de aceite vacías en la carretera de Almensilla, llena de chinos y piedras, unos partidos interminables. Y siempre teníamos presente a Pelé, el rey del fútbol, el mago del balón, el ídolo de los niños pobres que soñábamos despiertos con que un día aparecería por el pueblo con una pelota reglamentaria bajo el brazo y una camiseta dedicada para cada uno. En el pueblo contaban los más viejos que en 1959, el genio jugó en el Benito Villamarín -Real Betis-Santos-, y que estuvo en Coria del Río tomando mostos con Manolo Caracol. Quién podría discutir que estuviera también en Palomares, en el Bar de Ricardo, comiendo albures a la lata con un prometedor Rogelio Sosa Ramírez. En Palomares del Río no teníamos casi de nada, pero los niños pobres soñábamos de maravilla desde el pino de Mampela.