Peleando con los mosquitos

Cuando me vine a vivir a los pinos de la Puebla del Río, lo primero que me advirtieron los amigos de la zona es que tuviera cuidado con los mosquitos. Me dijeron que al caer la noche llegaban en bandadas y que te tenías que meter en casa un par de horas, con mosquiteras en todas las puertas y ventanas, porque si se colaban diez o doces puedes amanecer con ronchas hasta en el cielo de la boca. Tonterías, tampoco es para tanto. En año y medio habré visto mil mosquitos, tirando largo. Con un buen repelente y la cremita para las dos tres picaduras cada noche, asunto resuelto. De verdad que no es para tanto, o será que les doy penilla y me respetan. Hay remedios caseros, como comer cinco o seis ajos por las mañana, sudar a medio día, no ducharte y el olor a ajo podrido que sale por los poros de la piel les molesta tanto que cambian de parcela. Eso sí, te tienes que duchar por la mañana para ir al mercado. Hace unos días se me olvidó, con las pisas, y entré en la tienda de los chinos del pueblo a comprar precisamente un repelente de mosquitos. Los empleados, chinos, comenzaron a dar voces y a abrir ambientadores por toda la tienda, y yo haciéndome el tonto, como el que no sabía nada. ¿Tiene mala cara un chino? Pues estos pobres estaban cadavéricos, sin color alguno. Entre el sudor con olor a ajo putrefacto y Rosalía, en casa se puede convivir con los mosquitos. Sí, la cantante catalana –que no cantaora–, espanta a los insectos. Lo descubrí una noche en la que quería flagelarme y puse una canción, que no cante, de la muchacha. No solo se fueron cagando leches los cinco o seis mosquitos que se habían colado por la chimenea, sino los gatos. Salieron espantados, como si hubieran visto a un meloncillo viudo por la ventana del salón. Me acordé de cuando mi madre los espantaba en Cuatro Vientos hace más de medio siglo con una escoba de palma mojada en agua con vinagre. Entonces vendían unas mariposas que se encendían en un plato con aceite y no quedaba un mosquito en la casa. O sea, que siempre ha habido remedios caseros para combatirlos. Otra cosa es que venga una especie de mosquito asesino, como el aedes japonicus, que estos días ha mandado a vecinos de estos pueblos a un hospital porque provoca la llamada fiebre del Nilo, que puede tumbar a un elefante. A ese mosquito sí hay que mantenerlo a raya, con el ajo, Roalía y Pitingo, si hiciera falta.