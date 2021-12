Pellegrini 25, el hombre tranquilo

Hoy es lunes, día postfutbolero con el permiso del nuevo y follonero calendario, los equipos están de vacaciones, creo que es el momento de hablarles un poco de Pellegrini. Ahí lo tienen, Manuel Pellegrini tiene mi edad, algo menos de 70 años, la vida resuelta, y sin embargo ha renovado con el Betis hasta 2025, un número al que siempre le he tenido cariño. No le hace ascos al curre y a vivir separado de su Málaga y de su país de nacimiento, se va a ver obligado a estar mucho más alerta a todo lo que sea fútbol mundial en lugar de poder relajarse bastante por jubilación. El hombre prefiere continuar a pie de cancha y me alegra que le guste su trabajo porque es un ejemplo para mí que pienso seguir en la universidad hasta que me dejen (70 tacos) y si me acompaña la salud y mis colegas lo desean allí que seguiré como profesor emérito hasta los 73. En Estados Unidos les recuerdo que hay eminentes cerebros con 80 y más de 90 años impartiendo clases aún.

La vida se abre paso gracias a la ciencia y a lo que se cuida el personal. En mi caso no me cuido mucho, voy tirando y ya veremos lo que depara el futuro. Ahí están Pellegrini y Joaquín, me pregunto si no tendrían que renovarle a Joaquín o al menos buscarle un puesto en el Betis porque Joaquín debe ser alguien clave en el vestuario como complemento de Pellegrini. Lo que pasa es que Joaquín se ha metido ya a hombre mediático cien por cien y no sé si tendrá tiempo para todo.

Cuando Pellegrini fichó por el Betis escribí aquí mismo que no tenía nada que perder y mucho que ganar, que no había entrado en ningún club exigente, con quedar en la mitad de la tabla o en la copa de la UEFA por los pelos era bastante, hay miles de béticos que se conforman con eso y no con imitar y superar al eterno rival. Dije que aprovechara la ocasión de llevarse unos euros a casa que aquí lo tenía chupado. Escuché que ya era mayor para entrenar. Y he aquí que don Manuel II -el primero es el inefable Lopera- ha hecho gala de su mente campeona y en estos momentos Fekir, que no daba pie con bola, se ha incrustado unas baterías de litio premium, Juanmi sale del anonimato y hasta inspira canciones que se vuelven virales; Bartra aspira de nuevo a ser emperador, William Carballo retorna a su condición de gigante, Canales va saliendo de su pozo, Laínez va cogiendo maneras de futbolista para la liga española, Borja Iglesias la empuja en la dirección correcta mucho más y mejor que antes, Alex Moreno ha callado muchas bocas que renegaban de él y un grupo de chavales de la cantera están dando el do de pecho.

Es increíble lo que puede hacer un hombre solo, asistido como es lógico por sus asesores, pero si no se tiene dentro el carisma que ha demostrado Pellegrini poco hay que rascar. Pellegrini debe ser alguien que conecta con la juventud, que inspira respeto porque él respeta a sus jugadores. Hoy los jóvenes son especialmente sensibles a los contratiempos y hay que tener mucho cuidado en el trato. Cambiando tanto de alineaciones a veces ha podido meter la pata pero él perseguía no sólo el rodaje futbolero sino aumentar la autoestima que es más importante, un jugador que sale al campo con autoestima puede exhibir mejor lo que lleve dentro.

Pellegrini le ahorra al Betis el sueldo de la psicóloga que tuvo una época el equipo verdiblanco porque más sabe el diablo por viejo que por diablo y los seres humanos somos al mismo tiempo simples y complejos, necesitamos algo clave: cariño, sentirnos valorados, eso es lo que observo que Pellegrini ha logado. El dúo Haro-Catalán puede dormir tranquilo, primero les sacó las castañas del fuego un veterano como Serra Ferrer y ahora otro, Pellegrini. Ambos sabios. Que dure esa sabiduría, han sido demasiados años de fatiguitas para los béticos, dobles y triples fatiguitas, un equipo de pena, unos resultados para llorar y el Sevilla paseando copas. A ver si al Betis le toca alguna, eso no sería suerte sino trabajo; si no venden a todos los jugadores buenos y hay recambios adecuados para los que se vayan lo mismo engordan las vitrinas verdiblancas.