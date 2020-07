Pellegrini, ha hecho usted bien

Un tipo listo este nuevo entrenador del Betis, Manuel Pellegrini. Ha firmado por el Betis nada menos que por tres años, esto debe ser nuevo ahora porque antes firmaban por un año y después ya veríamos. Tiene buen curriculum pero eso no garantiza nada si no está metido día y noche en un mundo futbolero que se ha hecho global, como todo. Tiene un par de años más que yo y dicen que le gusta el golf y la buena vida, como a cualquiera. Entrenar seguro que sabe, pero me imagino que los expertos del Betis -Alexis y compañía- se habrán enterado de si está en el mundo del balón y en qué medida porque cualquier profesional puede poseer un maravilloso curriculum y haberse dormido en los laureles. Entonces no sirve por muy ricas que sean sus experiencias.

Cuando yo era niño, la cosa del fútbol se ceñía a España, como decían mi padre y mi padrino -valencianos pero béticos y de carné (yo también lo fui)- todos los equipos trabajaban para el Barcelona y el Madrid, a los que se unían el Valencia y el Atlético, pero a bastante distancia. El Valencia le quitó al Betis a Quino y a Ansón, delantero centro goleador y defensa izquierdo duro como una roca. Luego a Joaquín que es el que ha dado también su visto bueno para que venga Pellegrini porque lo tuvo de míster en el Málaga. Joaquín sabrá, pero yo no me fío porque una cosa es jugar muy bien al fútbol incluso con 39 años y otra entender de entrenadores.

Después de que el fútbol fuera solo España, llegó el permiso para que jugaran los oriundos y luego para que sólo dos extranjeros pudieran formar parte de equipos españoles. Y a partir de ahí el descoque con la globalización, la TV y todo el bum que haría las delicias del generalísimo Franco porque lo acusaban de dormir a los españoles con el fútbol y los toros y ahora hay fútbol hasta en un aparato de Cinexin y podemos ver un crisol de razas y culturas en un mismo club como le ha pasado al Sevilla cuando Unai Emeri poco menos que decía que en qué idioma iba a entenderse con sus pupilos al meterle Monchi una ONU futbolística en Nervión.

Bueno, pues ahora hay que estar al tanto de todo ese amplísimo universo del balón y sus circunstancias, no sé si Pellegrini lo está, pero desde luego tampoco creo que le vaya a hacer falta, si le va mal con echarle la culpa a los encargados de los fichajes le puede bastar.

Triunfe o fracase, ha hecho un buen negocio. Viene a una empresa que no le coge lejos de casa, a una ciudad agradable que prospera a pesar de muchos de sus habitantes. Llega a una empresa simpática -er Beti- que no le va a exigir mucho. Si este año su responsable máximo en la parcela deportiva que es Alexis Trujillo ha aprobado al equipo habiendo quedado por debajo de la mitad de la tabla, el año que viene con que se acomode en el puesto 10 o 9 ya tiene matrícula he honor.

Pellegrini, con poco esfuerzo, se va a llevar un buen dinerito a casa, pase lo que pase. No creo que él lo necesite, pero a nadie le amarga un dulce y si no lo precisa puede sacar de apuros a algún familiar de Chile, su patria, o de España. Con su fichaje y los de unos cuantos futbolistas va a tener otra vez a los 50.000 espectadores fijos en el campo, no existe por ahora en la empresa una oposición organizada, no hay hombres alfa que se opongan al dúo Haro-Catalán como pasa en el Sevilla donde Del Nido vigila de cerca a Castro y origina que éste no se relaje y por eso y otros factores prospera la empresa. En fin, que ya tenemos a un nuevo don Manuel en Heliópolis, yo quiero que triunfe, pero eso me parece que es lo de menos si por triunfar se entiende no bajar a Segunda y ganarle al eterno rival.