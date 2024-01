Pellegrini y el Betis

Esto de las trece rayas verdiblancas no hay quien lo entienda.

Para empezar, el trece es de mal fario atribuido al Dios Marte, símbolo de la guerra.

Doce son los signos del zodiaco y hasta el mismísimo Stephen King tenía fobia al trece. Y no seguiré, porque tendría que divagar por el Apolo XIII y ya con la cuesta de Enero es más que suficiente...

Será por eso que nadie se casa en trece, aunque bien pensado, en este sector, es indiferente. Alrededor del 60% de matrimonios no eligen el numerito fatídico y el resultado es el mismo. A liquidar gananciales...

Mi propio hijo fue a probar con el Cádiz CF de Manolo Vizcaíno, y entre el amarillo maldito por los artistas y la camiseta dorsal trece que le estamparon, no quise ni mirar...

En el Betis no tengo duda de que algo se mueve en torno a Pellegrini. En esta semana, se ha conocido la salida de Ramon Planes de la estructura deportiva del Betis, pretextando una cláusula de rescisión. Nadie ha protestado, quizás porque todos asumimos que si nos suben el sueldo dejamos el puesto de teleoperador que nos han asignado. Ya habrá tiempo para la lealtad si engorda la nómina.

Por eso, no deja de sorprenderme que el mejor entrenador —estadísticas mandan— del Betis en su historia, no haya recibido todos los parabienes de la prensa. No tenemos remedio...

Pellegrini tiene todo lo que yo soñaba a los diecisiete años. Es alto, apolíneo, melena al viento y, sobre todo, leal. Decía el maestro Trevijano que en la existencia, las únicas rayas (no me refiero al polvo blanco, no sean mal pensados) que no se pueden pisar son la deslealtad y la traición.

Pues bien, el mister rechazó una oferta millonaria de Arabia Saudí. Si la hubiera aceptado, seguro que le invitan a la fiesta del Emérito, que no sé si celebraba su aniversario o la voluptuosidad voraz de la Leti.

En fin, que siempre acabo desviándome a los mismos temas y estaba en las doce más una rayas verdes.

Pellegrini ha sido lo mejor que le ha pasado al manque pierda en varias generaciones. No ya por los resultados, sino por la esperanza, que en Sevilla su primera letra va en mayúsculas y de color verde. Ya Guardado, el niño bonito de Haro, (y él sabrá por qué), ha dado la bocina de su salida, desvelando no sé qué cuitas entre ellos.

Ajeno a todo, el entrenador bético, ha demostrado una lealtad tan improbable, como los gustos de Stephen Hawking en la isla de Epstein.

Conviene no olvidar la guerra entre Serra Ferrer y Ruiz de Lopera, cuando el primero se fue a Barcelona, en la previa de aquella Final de Copa que nos robaron los culés; o Joaquín y el mismo de Jabugo, camino Valencia. Los que abandonaron la nave, -Capi y Paco Chaparro son la excepción- ahora proclaman que nacieron y permanecerán béticos del universo –que decía Melado- hasta el fin de los tiempos.

Quizás por todo eso, quiero que esta mi penúltima crónica vaya dedicada al que llaman el “Ingeniero”, que renunció a los oasis árabes por la Sevilla que José Luis Sanz llena de serenos y lámparas fernandinas... y bien que hace.

Poco antes de que se iniciara nuestra era, fue Virgilio quien dijo “sed fugit interea, fugit irreparable tempus”

Vamos que “tempus fugit” o para que se me entienda mejor, “carpe diem”.

Larga vida a Pellegrini.