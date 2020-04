Pellizcos enlatados

Hoy es el Día Internacional de la Danza y se pone uno triste de pensar en qué va a ser del baile flamenco en la “nueva normalidad” de Pedro Sánchez. Los intérpretes del cante y la guitarra se están mentalizando de que el futuro está en Internet, porque lo de cantar en peñas y teatros parece que no va a ser posible este año, ni seguramente el próximo. Los cantaores han cantado en cuartos de la Alameda de Hércules de poco más de diez metros cuadrados, cuando vivían de los señoritos que se metían en juerga. Pero las bailaoras y los bailaores, aunque también lo hayan hecho, necesitan espacio y al público muy cerca.

Hace muchos años bailaba Juana la del Pipa en el Lope de Vega de Sevilla, en un homenaje al Tío Borrico, entré a saludarla acompañado de María la Burra y la pobre mujer estaba que no se podía mover. Era ya muy mayor y tenía demasiados kilos. “¿Cómo va a bailar usted, entonces?”, le pregunté, y me respondió de una manera breve pero maravillosa: “El público me convierte en una pluma”. En efecto, cuando salió a bailar, con los brazos arriba y andando por el escenario a compás, ni tocaba el suelo: parecía que levitaba. El baile flamenco es terapéutico, curativo, da fuerza cuando se pierde y es capaz de levantar el ánimo de un condenado a muerte.

Está claro que las bailaoras se tendrán que reciclar, reinventarse, si quieren seguir bailando y haciendo coreografías. Mantener una compañía no va a ser fácil. María Pagés, la bailaora y coreógrafa sevillana, dijo ayer mismo en La Vanguardia que hay que reinventarse, “pero de manera digna”. Teme que la danza acabe “enlatada”, como el cine. Habló de “la dictadura de la tecnología, de la virtualidad”. Está preocupada, desde luego, por el futuro de la danza en general, pero sabemos que piensa en el baile flamenco cuando habla de esa manera tan contundente. Porque María es bailaora, aunque no sea solo eso.

Están bien todas esas iniciativas de plataformas oline para intentar salvar la situación, y hay quienes dicen que es el futuro. Lo mismo decían cuando a finales del XIX salieron los primeros discos de pizarra, de una sola cara, con un sonido tan malo que ni los cantaores se reconocían. Me contaron que la primera vez que Tomás Pavón escuchó un disco de su hermana, la Niña de los Peines, en 1910, dijo muy asustado: “¡Esa no es mi Pastora!”. No le gustaban los pellizcos enlatados, como a María Pagés. Pero mandan el futuro y las circunstancias. Esto no se debe reducir a buscarse la vida en lo que sea y como sea, porque la danza andaluza, flamenca, tiene dos siglos de historia.