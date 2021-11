Pendientes de la inflación americana. Mercados, qué esperar para hoy

El Ibex subió un discreto 0,05% hasta los 9.074,90 puntos tras la publicación del dato ZEW alemán. El dato ZEW, determina el sentimiento de los inversores institucionales. Si el dato está por encima de 0 indica optimismo, mientras que si está por debajo de 0 indica pesimismo. Se trata de un indicador de las condiciones empresariales, el dato engloba un estudio de 350 inversores institucionales y analistas. El dato ZEW que conocimos ayer se sitúa en 31,7 cuando la previsión era de 20 y el anterior publicado fue de 22,3. Por lo tanto, podemos decir que se trató de un buen dato.

En el Ibex los valores con mejor comportamiento fueron Amadeus que se anotó un 2,98%, Telefónica un 1,54%, Hoteles Meliá un 1,40% y la textil Inditex que subió un 1,33%. En el lado de los descensos encontramos a ArcelorMittal que se dejó un 3,92%, IAG que perdió un 1,88%, Ferrovial un 1,68% y Banco Santander un 1,44%.

Coca Cola Europacific Partners elevó sus resultados con un buen tercer trimestre. BioNTech también aumentó su beneficio hasta los 7.123 millones debido a la vacuna contra el Covid. AB Foods, matriz de Primark también aumenta sus resultados mientras que Bayer decepciona con los resultados. En España hoy presentan sus resultados Naturgy y Grifols.

Hoy estaremos muy pendientes del dato de IPC en los Estados Unidos, de hecho, se trata de la referencia más esperada en la semana actual.

En Wall Street se vieron descensos, el Dow Jones perdió un 0,31% hasta los 36.320 puntos, el SP500 se dejó un 0,35% hasta los 4685,25 puntos y el Nasdaq un 0,60% hasta los 0,60%. A destacar los descensos en Tesla de un 11,99% debido a los comentarios de Musk sobre su retirada del 10% del capital de la compañía.

Hoy presentan sus resultados empresas como Walt Disney e Infineon entre otras.

El sector de la energía y las utilities fueron los de mejor comportamiento mientras que el consumo cíclico y el sector financiero fueron los peores junto con el sector de la salud.

Durante la noche, en los mercados asiáticos, se han visto descensos en el Nikkei que baja un 0,61% hasta los 29.106,78 puntos mientras que el Hang Seng sube un 0,54% hasta los 24.947 puntos.

El oro cotiza hoy a 1.826 dólares la onza y la plata a 24,345 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 84,31 dólares y el Brent a 85,22 dólares.

Respecto a la rentabilidad de los bonos, el bono americano a 10 años cotiza a 1,471%, el bono alemán a 10 años a -0,2835% y el bono español a 10 años a 0,394%.

El dato importante del día será el IPC de Estados Unidos que se conocerá a las 14:30h. también se publicarán las nuevas peticiones de subsidio por desempleo.

Citi dice que la inflación es transitoria, se extiende esa opinión, aunque no está nada claro. Otros dicen que no hay cuellos de botella sino problemas con el transporte marítimo y que esto se resolverá en no demasiado tiempo.

Los futuros europeos muestran indecisión a la espera del dato de inflación americano. El Ibex sube un 0,03%, el DAX suma un 0,11%, el Eurostoxx añade un 0,18%, el FTSE100 baja un 0,01%, el CAC40 añade un 0,12% y el Italia40 suma un 0,17%.