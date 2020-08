Pensando en el adiós

Anoche mismo decidí que, si no me matan el coronavirus o la fiebre del Nilo, me jubilaré en junio de 2024, con cuarenta años escribiendo en este periódico. Si viviera mi madre diría, seguro, que podría haber criado mejor cuarenta hermosos cerdos blancos. Desconozco qué pensión me quedará, si me quedará alguna, porque al paso que vamos no hay ninguna garantía. Es más, ni siquiera podemos asegurar que dentro de cuatro años vayamos a estar vivos los habitantes de la tierra. En 2024 tendré 66 años, que no son muchos. ¿Qué haría si me jubilara a esa edad? Escribir mis memorias de crítico de flamenco para que los que vengan detrás sepan un poco más sobre este arte. No se lo creerán, pero he conocido a artistas del flamenco que nacieron antes que mis abuelos maternos, que eran de finales del XIX. Puedo presumir, y lo hago, de haber sido amigo de Antonio el Sevillano, Antonio Mairena, Juan Valderrama, Manolo Fregenal, Luis Caballero, Luis Rueda o Enrique Orozco, que habían nacido décadas antes de que lo hicieran mis padres. He tenido la inmensa suerte de estar en infinidad de ocasiones con Farruco, Pilar López, Antonio Ruiz, El Sordera, Tío Borrico, Chano Lobato, Paco Toronjo, Terremoto de Jerez, Mario Maya, Morente, Chocolate, Camarón o el Torta. Una noche, en lo que era el solar del Teatro de la Maestranza, ayudé a subir al escenario a Tía Juana la del Pipa y la Periñaca. Una mañana viajé en un microbús de línea de Sevilla con Manolo de Huelva, que iba abrazado a su guitarra como si fuera su amante. Morente durmió una noche en mi piso de Nueva Sevilla y me dejó sin aguardiente. Viajé con Camarón en avión y no paró de mirar por la ventanilla hasta llegar Ginebra, como preguntándose por dónde caía San Fernando. María la Burra me invitó a comer puchero en casa de su padre, el Tío Borrico, que me miraba como preguntándose de dónde había salido un gachó con tantos pelos y las piernas tan largas. Una noche le hice compás a Paco Valdepeñas en Tomares y al darse una pataíta por bulerías se le salió un fajo de billetes verdes de uno de sus calcetines, atado con una gomilla, cien mil pesetas, y no se agachó a cogerlo hasta que no le cerré el compás. Juan Valderrama estuvo una mañana en mi casa de Triana y me confesó, con lágrimas en los ojos, que necesitaba que le ayudara a trabajar. Lo hice a través de la Junta y acabamos dando charlas los dos por toda Andalucía, él cantando y yo hablando. Una mañana me encontré con Fernanda Romero en la Alameda y me pidió que le llevara la bolsa de la compra a su casa, en el Barrio de la Feria. La iban piropeando los hombres y me puse muy celoso. Paco de Lucía me llamó un día a mi casa y me dijo: “Soy Paco de Lucía”. ¿Qué Paco de Lucía?, le pregunté algo mareado por la impresión. Y me respondió: “A cuántos conoces?”. Una mañana visité a Manolo Sanlúcar en su finca de El Pedroso y cuando vi que tenía colgado en la pared El Papa Negro, un cuadro de Baldomero Ressendi, me llevé media hora mirándolo sin respirar. Manolo me dijo: “Descuélgalo y te lo llevas”. No lo hice, claro, y en agradecimiento se puso un delantal y me hizo huevos con chorizo. Por último, el día que murió Chocolate, horas antes estuve viéndolo en su casa y como no tenía fuerza para levantarse del sofá me arrodillé para darle un beso y tenía ya el frío de la muerte en sus mejillas morenas. ¿Creen ustedes que esto le interesará a alguien?