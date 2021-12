Pepe Luis Vázquez y El Carbonerillo

Cuando mis amigos presumen de haber conocido a grandes artistas, siempre les digo que conocí al gran Pepe Luis Vázquez Garcés, el maestro de San Bernardo. Maestro del toreo, quiero decir. Fue como un flechazo. Lo vi torear una vaquilla en el campo, a través de la televisión, y ese día supe que se podía hacer arte con una muleta. La vaquilla no la tocó en ningún momento y entraba una y otra vez al engaño llamada por el torero rubio. Un día lo entrevistaron en la radio y confesó que fue un gran admirador del cantaor sevillano Manuel García El Carbonerillo, al que pudo escuchar en un cine de San Bernardo, su barrio. Como estaba escribiendo una biografía del cantaor atormentado, decidí llamarlo para que me diera información y accedió a que nos viéramos en La Ponderosa, que estuvo en la Gran Plaza de Sevilla. “Le espero a las 5 en punto de la tarde”, me dijo. Y justamente a esa hora tan taurina, musical y lorqueña, don José Luis apareció por la cafetería elegantemente vestido, con bastón y una luz naranja en la cara que venía del Aljarafe. Pidió café, si no recuerdo mal, y lo primero que me dijo fue que no podía darme mucha información sobre El Carbonerillo, al que solo escuchó una vez, en su barrio, cuando era un adolescente. Pero me sirvió de mucho su visión del cante jondo, siempre visto desde el arte. No le gustaban los cantaores que alardeaban de voz, sino los que tenían la voz justa para meterte el cante en el alma. Por eso se enamoró del cantaor de San Julián, porque no fue un tenor sino un ruiseñor herido, un ser humano atormentado por el desamor y el dolor que produce. Hablamos también del toreo, de lo que fue su vida, toda su vida, y al preguntarle sobre de qué palo del cante se acordaba cuando estaba solo en el ruedo ante un toro que podía matarlo, respondió sin titubeos: “La seguiriya gitana”. Qué buen aficionado era el maestro. A partir de aquel día en La Ponderosa, decidí conocer todo lo que tuviera que ver con tan gran torero sevillano, con lo que fue el ejercicio de su arte. Ayer se cumplieron cien años de su nacimiento y esta misma mañana, en el campo, con lluvia y frío, recordé aquella entrevista con uno de los toreros más grandes de la historia, al que pude conocer una tarde en Sevilla y con el que hablé de cante y toreo en presencia del pintor sevillano Antonio Badía. Siempre que se encarta, presumo de ello.