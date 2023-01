Perder un hermano

Ayer fue un día extraño; siempre lo son si llegan noticias gruesas; siempre lo son si asoman el dolor o la angustia por las rendijas de la normalidad. Sentí cómo los cimientos se retorcían sobre sí mismos, sin solución de continuidad. Saber que le está ocurriendo algo terrible a una persona querida, algo que ya es conocido por uno mismo, pone en movimiento, te activa el recuerdo para poder hacerte cargo, para intentar entender. Y sientes eso que ya creías olvidado. Y el entorno se hace hostil como en aquel momento tan lejano ya. Y es que la muerte de un hermano es un trallazo monumental. Y si ocurre en otra familia y en otro lugar no pierde fuerza y te arrasa.

Pocas cosas que tengan que ver con los sentimientos se pueden expresar con exactitud. Ni siquiera pueden contarse con la garantía de ser entendido. La ausencia de un hermano (la ausencia definitiva) no tiene relato, no tiene explicación, ni sentido, ni posible justificación. Es demoledora y envuelve en tristeza todo lo que tiene cerca. No es mi intención tratar de explicar algo así. Esto es puro desahogo. Tal vez una muestra de cariño desesperada.

Me dicen que L. ha muerto. He llamado al instante para saber cómo están las cosas de los vivos. Sin intención de decir nada, con la intención de escuchar y hacer mío el llanto y la pena y los suspiros y ese dolor que aterra porque se agarra a las entrañas y parece infinito. Desolación.

Sé lo que sienten los hermanos de L. porque me tocó pasar por ello hace ya veintitrés años. En estos más de 8.200 días he recordado a mi hermano. Cada día, por una cosa o por otra. He aprendido a vivir con ello, he aprendido a agarrarme a lo más me gustaba de él. Aunque la ausencia se tiñe de amargura los primeros meses, todo se alivia después. Parece mentira, pero es así. Poco a poco, manejando el recuerdo a demanda y corrigiendo alguna cosa según conviene. Es lo que toca experimentar.

Sé que ahora su padre y sus hermanos sufren sin límite; sé que no hay palabras de consuelo (no se pueden decir la pena y la tristeza, solo se puede sentir), pero también sé que las heridas sanan con el tiempo.

Solo me atrevo a dar un consejo porque la experiencia propia ha sido intensa: hay que utilizar la imaginación y centrar las prioridades. Nos preocupamos por asuntos irrelevantes y nos olvidamos del esencial (la muerte); nos preocupan detalles absurdos y olvidamos que aquí hemos venido a cuidar de los otros y a morir. Esa es la prioridad y no hay otra. Y ese último abrazo que no pudimos dar podemos imaginarlo con nitidez y sentirlo; y eso que no pudimos decir lo podemos escribir en un papel y enviarlo por correos a una dirección inventada que solo conocemos nosotros mismos; podemos volver a ver esa película con la que tanto nos reímos siendo niños (a nuestro lado un hueco en el sofá). Y es que imaginar la vida suaviza la sensación de ausencia y ayuda a seguir adelante. Al menos, así lo he sentido yo.

Buen viaje, L. Deja iluminado el camino, por favor.