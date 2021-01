Me encuentro a gente de más de 50 años que me dicen que están inmersos en un plan para mejorar, perfeccionarse, ser mejores. ¡Perdónese, hombre! Déjelo. Déjelo ya. Ya está. Usted es así. No se torture. Esto es lo que hay. Usted hizo lo que pudo. Intentó leer más pero se duerme cuando empieza; intentó hacer deporte pero se aburre o no tiene tiempo o no le ve resultados; intentó pasarse a las verduras, no comer pan... Pare. Ya está. Perdónese y dese unos años sin mala conciencia. Viva triunfando sobre los deberes impuestos. Viva tranquilo: no va a llegar a ninguna meta de la perfección humana (¡eso no existe!); ya no va a ligar (el engaño de la naturaleza para procrear ya pasó), no se siga poniendo metas imposibles. Detenga tanta ansiedad. Verá qué bien.

La mala conciencia la creó la religión como objetivo para dominar a los seres humanos hasta dormidos. La tonsura cristiana o la kipá judía era un recordatorio de que Dios te vigilaba desde lo alto de tu cráneo, ahí pegado, ¡veía todo lo que hacías! y, por tanto, tenías que ser ascético y bueno. Quítese el gorrito de la mala conciencia. Pero hágalo de verdad, no de reojo. No diga: «Vale, hoy me voy a dar un regalo». ¡No!, regálese la vida, viva sin pensar en que esto es un regalo específico. ¡Vivir es el regalo!

Hay cantinelas que se nos quedan en la cabeza desde pequeño como «¡Cómetelo todo!», y ahí estás ante el plato con cincuenta y tantos años oyendo inconscientemente la voz de tu madre diciéndotelo y tú venga a tragar. Te ha tocado vivir en una sociedad de la opulencia, pero con el mensaje que tu madre aprendió en la posguerra cuando no había de nada... Perdónate y déjate lo que no te apetezca. ¡Tíralo! Ahora los padres les dicen a sus hijos todo lo contrario: «Si no tienes más hambre no comas, que te vas a poner gordo como un zollo».

¡Y no se duche tanto, hombre! Los Reyes ingleses del siglo XVIII se duchaban una vez a la semana. Pues usted igual, ¡dúchese como un rey!

Si fuera joven entonces sí: está el tema de procrear, conseguir un trabajo, situarse, estar activo. Hay que hacer las cosas bien y construir a una persona de honor, probidad e ideales, pero llegada una edad... entréguese al mundo tal como usted es, tal como ha conseguido hacerse, pero no siga con esos planes de «este año lo voy a conseguir. Voy a conseguir ser perfecto». Eso no existe. No hay un Usted ideal.

Y aviso a los perfeccionistas: os vais a hacer un agujero en el duodeno... Me encanta haber sido padre para aprender que la Naturaleza nos quiere desordenados. Antes de ser padre lo tenía todo ordenado, limpio, colocado; cuando vino el niño intenté mantener el orden, tenerlo todo como antes, pero el torbellino de la infancia se lo lleva todo por delante hasta que decides... reírte, reírte de tu pretendido y absurdo desorden. ¡La Naturaleza nos ha mandado a los niños para que no seamos cuadriculados, maniáticos, sistemáticos, minuciosos! ¿O es que cree que fuimos hechos para vivir en la selva con un salón minimalista de paredes blancas y esquinas perfiladas, con pocos objetos y todos ellos con formas cúbicas que encajaran?

Improvise, hombre. Si la naturaleza nos dice algo es que el cambio es permanente. Y para sobrevivir al cambio hay que saber adaptarse tal como llegue. Que se tiene que poner mascarilla, elija varias bonitas y seguras a juego con su vestuario, pero no se queje. Adáptese, improvise, tenga siempre activos sus reflejos. Y sonría, ríase de la adversidad.

Si de pequeño forjó una personalidad de autoexigencia que con el paso de los años le tiene amargado piense que lo hizo como estrategia para conseguir amor de sus padres, pero hoy ya sabe que sus padres le iban a querer tal como saliera. Deje de actuar, de tanto actuar se ha convertido en su propio personaje y con una úlcera en el duodeno por somatización, o dermatitis o asma o taquicardia o cefaleas o diabetes o tortícolis o cáncer. No somatice, ¡fúmese un puro sin culpa!

La religión pasó pero nos ha quedado la dieta, ser cultos, el ecologismo, lo políticamente correcto y el feminismo para seguir machacándonos la conciencia. Perdónese, hombre. ¡Y no se duche tanto! Verá qué bien.