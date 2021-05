Periodismo y cachondeíto

Ahora, en los informativos de radio que suelo escuchar entre las 6 de la mañana y las 8,30 aproximadamente, meten ratitos de cachondeo donde los periodistas hacen gracias. Han evolucionado mucho los informativos de radio y televisión desde que tengo uso de razón periodística. Bajo el paraguas del llamado infoentretenimiento el periodismo ha puesto en práctica hasta momentos teatrales, llevo años pensando que en la carrera de periodismo debería existir una asignatura de arte dramático porque igual que el poeta es un fingidor -según Pessoa- el periodista se ha introducido en el mundo de las puestas en escena desde calendas atrás.

Fíjense en los informativos de TV. Cincuenta por ciento: mujer, hombre, hombre, mujer. A veces se hacen ojitos entre ellos y se gastan bromitas sobre todo al final; en el transcurso del programa, se levantan y enseñan modelito y cuerpo, se sientan, se vuelven a levantar, hasta que llega el señor que nos habla del tiempo, que a veces suele parecerse a Don Limpio o a míster Proper, con su anatomía de gimnasio -no de trabajar en el andamio o en el puerto- y esas chaquetitas que se llevan ahora con las que supongo que no se podrá marcar uno una inspiración de oxígeno en condiciones porque estallaría. Cuando el hombre del tiempo es la mujer del tiempo, al igual que en el caso del varón, hay exhibición por el plató y paseo de modelos, hasta de barriguita como con Mónica López que sabemos los hijos que tiene y después el partido político al que sirve, una vez que la han pasado a tareas tertulianas.

En la radio todos los días tenemos unos números graciosos que me están enseñando lo viejo que me voy haciendo. ¿Por qué? Porque los de la SER, que se supone que se dirigen más a los jóvenes, no me hacen ninguna gracia, no les veo la gracia a las gracias de los progres porque como tienen tantos prejuicios y deben ser tan políticamente correctos, han matado lo principal en el humor: la transgresión de lo hegemónico y lo oficial. Ahora los hegemónicos culturales son ellos, bueno, ahora y desde hace muchos años. Pero carecen de gracia, se les nota que tampoco atesoran eso que se llama ingenio, talento, desvergüenza y desenfreno. Parece como si nunca dejaran de ser jóvenes modositos, lo que puede equipararse a jóvenes viejos. Sólo nos queda José Mota, digno heredero de Tip y Coll y de Martes y Trece, ambas geniales parejas hoy estarían en las galeras, como Charlton Heston en Ben-Hur.

Debo haberme hecho de derechas o un reaccionario de izquierdas porque me hacen más gracia algunas de las gracias de los informativos de Carlos Herrera en la COPE. Hasta me río con la patología grave anticomunista de Jiménez Losantos que con tanto anticomunismo me recuerda al desesperado jefe del inspector Clouseau. A Jiménez Losantos le dices de pronto: “¡Comunismo!”, y le tiembla un ojo. Pero, mira, me parecen ocurrentes, el periodismo español hubiera sido más esaborío sin la existencia de José María García, Jiménez Losantos, Carlos Herrera. Me gustaría una tertulia de los tres en TV porque resulta que ellos son ahora los progresistas mientras que los progres son eso, progres reaccionarios que las matan callando.

Tuvimos unos informativos en RNE con unas voces y pronunciaciones impecables y unas estructuras precisas. Las voces actuales hay algunas que dan pena. Tuvimos unos informativos en TVE y en Antena 3 TV con Joaquín Arozamena, Victoria Prego y Jesús Hermida, realmente magistrales. Los de ahora comprendo que son para otra era: la de la poca paciencia, la de la información, no el conocimiento, la de la evasión; por tanto, bienvenidos sean los chistecitos y las fases teatrales. Los tiempos cambian, el que quiera datos los tiene a montones. El que quiera conocer me temo que va a tener que doblar mucho más la cerviz e ir mucho más allá de los informativos, empezando por la misma radio, otros programas, otras emisoras: ahí tienen Radio 5 Todonoticias, por ejemplo, la menos oída de todas, lógicamente desde la lógica de los lógicos momentos actuales.